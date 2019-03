Italia-Cina | Gravina | ' Evento storico'

Micciché : “Difficile la Serie A in Cina : meglio Supercoppa e Coppa Italia” : Sulla possibilità di esportare alcune partite della Serie A in Cina “credo che non sia una strada percorribile per i prossimi anni”, tuttavia “si può ragionare sulla SuperCoppa, su alcune partite di Coppa Italia. Per il campionato obiettivamente siamo ancora lontani dal fare ragionamenti seri”. A dirlo è il presidente della Lega di A, Gaetano […] L'articolo Micciché: “Difficile la Serie A in Cina: meglio ...

GEO-FINANZA/ Italia - il "cavallo di Troia" scelto dalla Cina per entrare in Europa : La Cina, in difficoltà economiche, e forse anche politiche,, sta cercando puntelli a cui appoggiarsi. E ha scelto l'Italia per entrare in Europa

Sondaggi politici Demopolis : maggioranza Italiani favorevole a Memorandum Italia-Cina : Sondaggi politici Demopolis: maggioranza italiani favorevole a Memorandum Italia-Cina Con la firma del Memorandum, si è conclusa sabato la visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia. Roma e Pechino hanno sottoscritto in totale 29 accordi, 19 istituzionali e 10 commerciali, del valore complessivo di 2 miliardi e mezzo nei settori energia, industria, infrastrutture e finanza. Ad essere favorevole all’intesa commerciale tra i due ...

DOPO IL PATTO Italia-CINA/ Usa e Ue pronte a rimettere Roma in carreggiata : La Cina cerca di espandersi globalmente. Gli Usa pretendono lealtà, ma offrono poco. Difficile fare la scelta giusta, e compatta, da parte dell'Europa

Italia/Cina: l'accordo sono previste anche le telecomunicazioni

Memorandum Italia-Cina Via della Seta : contenuto accordo e testo : Memorandum Italia-Cina Via della Seta: contenuto accordo e testo Sette pagine, ventinove punti e un potenziale di 20 miliardi. È il Memorandum Italia-Cina sulla nuova Via della Seta, siglato sabato 23 marzo a Villa Madama. Alla presenza del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte e del presidente della Repubblica cinese Xi Jinping, i due Paesi si sono formalmente impegnati ad approfondire la cooperazione bilaterale ...

Vertice Italia-Cina - Micciché : “No a partite serie A in Cina” : Niente partite di serie A in Cina, ma si alla finale di Coppa Italia o alla Supercoppa. A dirlo è il presidente della Lega di serie A Gaetano Micciché a margine del Vertice alla sede della Figc a Roma tra il ministro cinese Shen Haixiong e la Federcalcio su possibili sinergie tra il calcio italiano e la Cina. "Credo che non sia una strada percorribile per i prossimi anni", tuttavia "si può ragionare sulla Supercoppa, su alcune partite di Coppa ...

Chi ha vinto - e chi ha perso - nell'intesa tra Italia e Cina. Parla Pieranni : L'attenzione di Pechino per l'Italia - e per alcune regioni strategiche in particolare, come la Sicilia - non è casuale, ma frutto di scelte precise per 'accerchiare' l'Europa. A sottolinearlo è ...

Cina - Usa : "In Italia molte voci preoccupate per mancanza trasparenza" : "Noi abbiamo visto in giro per il mondo che quando ci sono investimenti diretti dallo Stato - ha sottolineato Murphy in un briefing telefonico -possono spesso essere accompagnati da problemi di ...

Figc - incontro con la Cina. Micciché : 'A in Oriente? No - ok Coppa Italia e Supercoppa' : Oggi spero si possa sottoscrivere un memorandum dove ci siano dei punti fermi sulla futura collaborazione tra il nostro mondo e il mondo cinese".

Italia-Cina - via libera all'intesa ma è scontro tra Salvini e Di Maio : Poi ci sono le intese istituzionali, come quella siglata dal ministero dell'Economia per evitare le doppie imposizioni fiscali con Pechino. A pochi, tuttavia, è sfuggito che alla vigilia di ...

Gli accordi tra Italia e Cina che riguardano ecommerce e startup : ... istituita presso il Mise, e per parte cinese dal dipartimento della Cooperazione Internazionale del ministero della Scienza e tecnologia.

In Cina si parla di scienza e futuro Il Montani rappresenta l'Italia : Inaugurata presso l'International Conference Center dell'Accademia delle Scienze di Pechino la 39esima edizione del Beijing Youth Science Creation Competition, BYSCC,, con la delegazione dell'ITT "...

L’Italia - la Cina e la via della Seta. Bucci : «Genova sarà la porta delle merci» : «La Superba diventerà l’ingresso in Italia dall’Asia». Il sindaco racconta l’intesa con il colosso delle costruzioni Cccc