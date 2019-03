Istat | tra 2000 e 2016 produttività cresciuta dello 0 | 4% | Germania +18% | Francia +15%

Lavoro - Istat e ministero : “Nell’ultimo trimestre 2018 occupazione -0 - 1%. Più contratti a tempo indeterminato” : Nel quarto trimestre del 2018 si registra una lieve diminuzione dell’occupazione (-0,1%) rispetto al trimestre precedente, mentre aumentano “in accelerazione” i contratti a tempo indeterminato rispetto al resto del 2018 e anche a livello congiunturale, ovvero rispetto a giugno-settembre, grazie alle trasformazioni. È questo il quadro della nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell’occupazione diffusa da ministero del ...

Dati Istat disoccupazione : calo nel 2018 - meno contratti a tempo indeterminato : Dati Istat disoccupazione: calo nel 2018, meno contratti a tempo indeterminato Nel 2018 la disoccupazione è diminuita rispetto al 2017. A dirlo l’Istat nel rapporto Mercato del lavoro relativo al quarto trimestre dello scorso anno. Il tasso di disoccupazione passa, infatti, dall’11,2% del 2017 al 10,6% di fine 2018. Per il settimo trimestre consecutivo, anche se a ritmi meno intensi, prosegue la diminuzione dei disoccupati ...

Roma : nuova sede Istat ubicata a Pietralata : Roma – E’ stata assegnata la realizzazione della nuova sede Istat a Pietralata. La “nuova città della statistica” sorgerà in un’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Durantini. L’area dove troveranno posto le attuali 8 sedi dislocate all’interno del Comune di Roma si trova accanto alla stazione della linea B Quintiliani. Il progetto della nuova sede Unificata è imposto secondo criteri di apertura e ...

Salario minimo - Istat : “Con la proposta M5s 1.073 euro in più l’anno per 2 - 9 milioni di lavoratori”. Sindacati contrari : Se passasse la proposta di legge del Movimento 5 Stelle a prima firma Nunzia Catalfo, che fissa il Salario minimo a 9 euro lordi l’ora, 2,9 milioni di lavoratori pari al 21% della platea dei dipendenti avrebbero un incremento medio annuo di retribuzione di 1.073 euro. Sarebbe coinvolto il 21% dei lavoratori dipendenti con un aumento stimato del monte salari complessivo di 3,2 miliardi. La stima è dell’Istat che l’ha presentata in audizione alla ...

Lavoro - nel 2018 più occupati. Istat : "Ma solo con contratti a termine" : Buone notizie dall' Istat . Nel 2018 il tasso di disoccupazione in Italia è diminuito al 10,6% dall'11,2% del 2017. Complessivamente il numero dei disoccupati italiani si è ridotto di 151 mila unità. ...

Diretta Uomini e Donne : Stefano è stato avvIstato con un'altra : Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire che cosa accadrà oggi, vediamo che cosa è successo nella puntata di ieri. David e Ida sono usciti insieme, il cavaliere ha raggiunto la dama nella sua città (Brescia) per una cena. La cosa non è andata giù a Cristina, la donna ormai usciva con David da tre mesi e mezzo, ma qualcosa è andato storto; infatti, a quanto pare, David le avrebbe ...

ConquIstato il Pd - Zingaretti deve trasformare un partito ancora modellato su Renzi : E allora la giornata del neo-segretario parte da qui, Anagni, Frosinone, la fabbrica riconvertita all'economia circolare, con i rifiuti che diventano materia prima e salvano trecento posti di lavoro. ...

E' finita tra Giulia De Lellis e Irama : lei avvIstata con l'ex - lui ad una cena galante : Giunge al termine una delle love story più chiacchierate e discusse dell'ultimo periodo. Stiamo parlando di quella che vede protagonisti Giulia De Lellis e Irama, i quali da qualche mese sono usciti allo scoperto, rendendo pubblica la loro relazione. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fin quando questo pomeriggio il cantante ha spiazzato tutti con un messaggio che ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram, con il quale annunciava ...

L’Istat dice che nel quarto trimestre del 2018 il PIL italiano si è contratto dello 0 - 1 per cento (e non dello 0 - 2 per cento) : L’ISTAT dice che nel quarto trimestre del 2018 il PIL si è contratto dello 0,1 per cento, e non dello 0,2 per cento come stimato in precedenza. Questa revisione significa che è confermato che l’Italia sia tecnicamente in recessione, per aver avuto

Altra prodezza - selfie e risposta alle critiche : così Balotelli ha conquIstato Marsiglia e… riconquIstato Mancini : E’ un momento magico per l’attaccante Mario Balotelli, dopo la rottura con il Nizza il calciatore ha sposato il progetto del Marsiglia, SuperMario è diventato ormai un calciatore decisivo per il club francese, è stato riconquistato il quarto posto ed adesso l’obiettivo è quello di rientrare in corsa per la qualificazione in Champions League, con questo Balotelli tutto è possibile. Altro gol per l’ex Inter e Milan, ...

Daniele Nardi - avvIstata la tenda dell'alpinista sul Nanga Parbat : 'Invasa dalla neve. Ci sono tracce di valanga' : A bordo, oltre allo scalatore Sadpara, che più volte ha affrontato l'impresa di arrampicarsi sulla nona montagna più alta al mondo, anche gli alpinisti Karim Hayat e Rahmat Ullah Baig . La ...

Daniele Nardi - avvIstata la tenda dell’alpinista sul Nanga Parbat : “Invasa dalla neve. Ci sono tracce di valanga” : L’elicottero che in una prima ricognizione questa mattina aveva dato esito negativo sorvolando il Nanga Parbat, ha individuato la tenda degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi da domenica scorsa sulla montagna del Pakistan. A darne notizia è la stessa pagina Facebook di Nardi che cita l’alpinista pakistano Ali Sadpara, impegnato nelle ricerche. La tenda è “invasa dalla neve“, ha detto Sadpara e ...

“C’era una volta la sinistra” : errori - rimpianti e speranze nei racconti dei protagonisti intervIstati da Padellaro e Truzzi : Quando ha cominciato a morire la sinistra? Quando il più grande partito comunista d’Occidente è stato archiviato? O quando i governi di centrosinistra sono stati affossati? Oppure quando i lavoratori sono stati abbandonati e non hanno più trovato chi li rappresentava? Quanto hanno pesato nel processo di inesorabile dispersione dei voti le lotte fratricide e l’irresistibile tentazione di dividersi? Alla vigilia di un congresso decisivo, il Pd ...

Atletico Madrid-Juve - è la gara in trasferta più acquIstata dagli italiani : Atletico Madrid-Juventus acquisto biglietti. Le gare di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League si sono appena concluse, e in attesa dei match di ritorno, StubHub – il più grande marketplace online di compravendita biglietti per eventi sportivi e musicali – fa il punto della situazione, stilando la classifica delle partite più vendute […] L'articolo Atletico Madrid-Juve, è la gara in trasferta più acquistata ...