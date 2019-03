Istat - calo del fatturato per un terzo delle imprese : Un terzo delle imprese italiane ha registrato un calo di fatturato , perdendo sul mercato italiano ed estero. È quanto emerge dal rapporto Istat 2018 sulla competitività dei settori produttivi. Lo ...

Dati Istat disoccupazione : calo nel 2018 - meno contratti a tempo indeterminato : Dati Istat disoccupazione: calo nel 2018, meno contratti a tempo indeterminato Nel 2018 la disoccupazione è diminuita rispetto al 2017. A dirlo l’Istat nel rapporto Mercato del lavoro relativo al quarto trimestre dello scorso anno. Il tasso di disoccupazione passa, infatti, dall’11,2% del 2017 al 10,6% di fine 2018. Per il settimo trimestre consecutivo, anche se a ritmi meno intensi, prosegue la diminuzione dei disoccupati ...

Istat : tasso di disoccupazione in calo al 10 - 6% - ma scendono gli occupati nel quarto trimestre del 2018 : Nel 2018 diminuisce il tasso di disoccupazione dall'11,2% del 2017 al 10,6%. Anche per i giovani c'è un miglioramento di 2,6 punti fino a un tasso di disoccupazione giovanile del 32,2%. Il numero dei disoccupati complessivamente si riduce di 151 mila unità (-5,2% fino a quota 2 milioni 755 mila), "in misura più intensa rispetto al 2017". Il calo della disoccupazione riguarda sia le persone in cerca di lavoro da almeno 12 ...

