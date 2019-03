Isola dei Famosi | chi uscirà stasera tra Marina e Luca?

Isola dei Famosi - la Sorgè e Jeremias hanno fatto l'amore secondo Ariadna : Ariadna Romero, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, eliminata alla nona puntata, ha rivelato che altri due naufraghi, Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez, avrebbero fatto l'amore durante la loro partecipazione al programma. L'avrebbero raccontato loro stesso dopo la prima volta che sono andati sull'Isla Bonita. Tutto sarebbe nato da una scommessa fatta da Jeremias Ariadna ha rivelato a Non succederà più che la passione tra i due non è stata una ...

Isola dei Famosi 2019 diretta semifinale : anticipazioni : La semifinale de “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group), va in onda, stasera, lunedì 25 marzo 2019, in prima serata, su Canale 5. A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin.prosegui la letturaIsola dei ...

Marco Maddaloni e la morte della nonna/ Vinco per lei! - Isola dei famosi 2019 - : Marco Maddaloni, è morta sua nonna e nonostante il dolore ha scelto di restare sull'Isola dei famosi 2019 e vincere per onorarne la memoria. Scoppia la polemica sul web...

Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019 : età e fidanzata : Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019: età e fidanzata Yuri Rambaldi, ecco la carriera Personal trainer nella vita ma non solo. Ex spogliarellista e modello, Yuri Rambaldi ha da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo. Divenuto un volto noto per aver partecipato alla prima edizione di “Ex on the beach” ora sta letteralmente infiammando le spiagge dell’Honduras con la sua presenza. In particolare ...

Isola dei famosi - drammatica accelerazione. Ascolti flop - fine è più vicina : drastica scelta sugli eliminati : drammatica accelerazione all'Isola dei famosi. Lunedì, nella prossima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, verranno eliminati ben 4 degli ultimi 9 concorrenti rimasti in Honduras. Una "mattanza di naufraghi" che dovrebbe elettrizzare la corsa verso la finale di una edizione

Anticipazioni Isola dei Famosi : Marcuzzi annuncia eliminazione di massa : Isola dei Famosi Anticipazioni: Alessia Marcuzzi annuncia i nomi dei finalisti Lunedì 25 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale de L’Isola dei Famosi. Ormai la quattordicesima edizione del reality show è arrivata agli sgoccioli ma ci sono ancora tante carte da scoprire. La conduttrice Alessia Marcuzzi annuncerà ai naufragi che ci sarà un’eliminazione di massa. Sono ancora nove i concorrenti in gara: Aaron ...

Isola dei famosi - Paolo Brosio e Sarah Altobello si sarebbero baciati : Paolo Brosio e Sarah Altobello si sarebbero baciati. Questa la notizia che sta facendo il giro della rete da ore tra la sorpresa generale, visto che il giornalista aveva litigato dieci giorni fa con la collega naufraga a causa di un paio di occhiali utilizzati senza permesso per accendere il fuoco. I due, che non erano riusciti a legare, avrebbero voluto darsi una chance, infatti pare che ci sia stato un timido approccio nella notte. La mamma di ...

Isola dei Famosi sta per finire : lunedì 25 marzo ci saranno 4 eliminazioni : Isola dei Famosi semifinale: 4 eliminazioni lunedì 25 marzo 2019 L’Isola dei Famosi volge al termine. lunedì 25 marzo 2019 andrà in onda su Canale 5 la semifinale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, con la collaborazione di Alvin, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Per i naufraghi ancora in gioco è arrivato il momento della resa […] L'articolo Isola dei Famosi sta per finire: lunedì 25 marzo ci saranno 4 eliminazioni ...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè hanno 'consumato' : Ospite di 'Non succederà più', la trasmissione radiofonica, condotta dall'effervescente Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, Ariadna Romero ha rivelato, in maniera piuttosto esplicita, i risvolti della storia tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, nata all'interno dell'Isola dei Famosi 2019: Lei era arrivata sull'Isola con l'obiettivo di puntare Bettarini dicendo di non credere alla sua storia [con la Larini, ndb], poi è nata la ...

Isola dei Famosi - Soleil ha avuto rapporti con Jeremias arriva la conferma : arriva la conferma, Soleil e Jeremias hanno avuto rapporti, lo conferma Ariadna Romero Eliminata quindici giorni fa da L’Isola dei Famosi, dopo aver rifiutato la proposta della padrona di casa del reality show Alessia Marcuzzi di rimanere in gioco sull’Isola che non c’è insieme a Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, Ariadna Romero nel corso di un’intervista a Radio Radio, … Continue reading Isola Dei Famosi, Soleil ha avuto rapporti con ...

Isola dei Famosi - Jeremias e Soleil nel mirino della Romero : 'Hanno consumato' : Ariadna Romero è tornata a puntare il dito contro Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. La modella cubana attraverso un'intervista radiofonica avrebbe rilasciato delle dichiarazioni piuttosto pungenti sulla neo coppia nata in Honduras. La Romero è stata eliminata dal televoto durante la nona puntata de L'Isola dei Famosi ed una volta arrivata sull'Isola che non c'è ha preferito interrompere il suo percorso nel reality per poter riabbracciare suo ...

Isola dei Famosi - Marco Maddaloni resta in Honduras : 'Nonna non avrebbe voluto che mi ritirassi' : Marco Maddaloni proseguirà la sua avventura all'interno de L'Isola dei Famosi. Lo sportivo nei giorni scorsi è stato colpito da un grave lutto in famiglia: è venuta a mancare la nonna paterna. Tra i fan del naufrago c'era molta curiosità di sapere quale sarebbe stata la reazione dello sportivo. Nei giorni scorsi Clemente Russo ovvero il cognato di Marco, attraverso un posto pubblicato sui social aveva scritto delle parole d'affetto nei confronti ...

Isola dei famosi - "Soleil Sorge ha fatto sesso sulla Isla bonita". Scommessa a luci rosse : nomi e cognomi : sesso all'Isola dei famosi. A confessarlo è Ariadna Romero, ex naufraga che intervistata da Giada Di Miceli al programma Non succederà più di Radio Radio fa nomi e cognomi: Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Arrivati in Honduras a reality in corso, i due ragazzi avrebbero consumato in spiaggia: "Cos

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli inveisce contro Luca : «Sei un vero testa di c*zzo - infame» : Riccardo vs Luca - Isola dei Famosi 14 Continuano le tensioni all’Isola dei Famosi 2019 e stavolta i protagonisti sono Riccardo Fogli e Luca Vismara. A pochi giorni dalla semifinale, l’ex Pooh se la prende duramente con il cantante di Nel Bene e Nel Mare. Il primo diverbio si è verificato durante il 56esimo giorno. L’oggetto del contendere è stata, in questo caso, una battuta fatta da Fogli, a telecamere spente, su Marina La ...