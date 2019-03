Investimenti | per gli italiani l' importante è la salute Ecco cosa vogliono gli

Invitalia - con contratti di sviluppo Investimenti per oltre 5 mld : Roma, 22 mar. (Labitalia) - Un totale di 147 domande finanziate, di cui 111 al Sud, 35 al Centro-N[...]

Cina : Silk Road Fund - bene Investimenti in Autostrade per noi strategici : Per il numero uno Wang Yanzhi è fondamentale che l'Italia mantenga stabilita di regole e contratti. Il Presidente del fondo cinese Silk Road Fund , intervenuto questa mattina nell'ambito del forum ...

Panda bond e Investimenti : perché l'Italia fa affari con la Cina : Cambierebbero le cose con la collaborazione alla Nuova via della seta? I finanziamenti cinesi 'possono aiutare l'economia italiana', ha detto al Ft Andrew Cainey, ricercatore alla Chatham House, 'i ...

General Motors - Investimenti negli States per 1 - 8 miliardi di euro : Continua il rally di investimenti per General Motors . La GM, dopo la dichiarazione fatta ieri in cui annunciava l'impiego di 10 miliardi di reais, 2,32 miliardi di euro, negli impianti brasiliani di ...

Si rinnova l'Ipercoop di Avezzano (Aq). Tanti gli Investimenti dell'azienda sul territorio : L'Aquila - Si sono conclusi ieri sera i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell’Ipercoop di Avezzano, sito all’interno del Centro Commerciale “I Marsi”: questa mattina, all’apertura del negozio, i soci Coop e i clienti hanno trovato ad accoglierli un punto vendita completamente rinnovato ed arricchito nella sua offerta, in linea con le più moderne realtà della grande distribuzione. A guidarli un percorso di spesa ...

Foligno - nuova super Tac - in arrivo 70 infermieri. Barberini : 'Investimenti per buona sanità'' : Foligno - Una nuova Tac di ultima generazione, un apparecchio radiologico digitale polifunzionale e un ortopantomografo innovativo sono stati inaugurati stamani all'Ospedale di Foligno: si tratta di ...

Italia-Cina - Mattarella : «Servono Investimenti per le infrastrutture» : Arriva oggi in Italia, a Roma, il presidente cinese Xi Jinping, e in attesa dell'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella è proprio il capo dello Stato a parlare, in un messaggio ...

Terna - in Campania 536 mln Investimenti per ammodernamento rete : ' La Campania si conferma una regione prioritaria per Terna . Il Piano Strategico per i prossimi 5 anni prevede investimenti per 536 milioni di euro per una rete elettrica sempre più sicura , ...

Terna - in Toscana Investimenti per 510 mln con Piano strategico 2019-2023 : 510 milioni euro in 5 anni pari a circa il 30% degli investimenti complessivi previsti per il Centro Italia , per interventi di sviluppo, manutenzione e rinnovo delle infrastrutture elettriche ...

Trasporto aereo - Camanzi - ART - : "Regole stabili e prevedibili per attrarre Investimenti" : Nel Trasporto aereo , "una regolazione indipendente, stabile e prevedibile , assicura un quadro favorevole per attrarre investimenti in un'ottica di medio e lungo termine". Così si è espresso, in ...

Italia-Cina - Sergio Mattarella : "Investimenti nelle infrastrutture e tecnologie condivise - non per il predominio ma per la collaborazione" : Il connubio tra Italia e Cina deve portare "Investimenti nelle infrastrutture" e condivisione di "tecnologie, non per la competizione e il predominio, con cui ciascuno ne riceverebbe minor beneficio". Questi i punti focali dell'intervista di Sergio Mattarella ad alcuni media cinesi.Il presidente della Repubblica ha spiegato come "la partnership tra Italia e Cina è "costruita su fondamenta solide". Servono quindi "intese, idee, progetti, ...

Conad - in Sicilia previsti Investimenti per 12 milioni : Un investimento di 12 milioni di euro per potenziare gli asset logistici. E' quanto ha previsto Conad Sicilia nell'Isola, nell'ambito di un progetto