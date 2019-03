Internazionali d’Italia | arriva un’ottima notizia | Serena Williams giocherà il torneo di

Golf – Internazionali d’Italia 2019 : vincono Dietzel e Roussin Bouchard - secondo l’azzurro Nobilio : In entrambi i tornei l’Italia si è assicurata il Trofeo delle Nazioni Il tedesco Brandon Dietzel e la francese Pauline Roussin Bouchard hanno vinto i Campionati Internazionali d’Italia che si sono disputati sui percorsi dell’Acaya G&CC e del Circolo Golf Is Molas, dove anche gli azzurri sono stati protagonisti con il secondo posto di Alessia Nobilio, il quinto di Filippo Celli e con il successo nel Trofeo delle Nazioni in entrambi i ...

Motocross – Talenti Azzurri FMI tra Collegiale e Internazionali d’Italia : Talenti Azzurri FMI Motocross tra Collegiale e gli Internazionali d’Italia Tra allenamenti e l’ultima tappa degli Internazionali d’Italia, i Talenti Azzurri FMI del Motocross sono stati protagonisti di una settimana particolarmente impegnativa. Con il pensiero già rivolto ai prossimi eventi previsti dal calendario, i giovani piloti coinvolti nel progetto della Federazione Motociclistica Italiana hanno proseguito il loro ...

Motocross - Internazionali d’Italia Mantova 2019 : Tony Cairoli implacabile! Successo davanti a Gajser - il fenomeno in forma verso il Mondiale : Tony Cairoli si conferma un fuoriclasse assoluto e ha vinto gli Internazionali d’Italia 2019 di Motocross, il nove volte Campione del Mondo ha dettato legge anche in occasione della terza tappa a Mantova e ha così conquistato il trofeo con pieno merito. Il siciliano, che aveva già giganteggiato a Riola e a Ottobiano nelle precedenti settimane, è stato implacabile anche sul tracciato lombardo nell’ultimo appuntamento della kermesse ...

Motocross - Internazionali d’Italia Mantova 2019 : programma - orari e tv. Date e calendario : Domenica 10 febbraio sul circuito di Mantova andranno in scena gli Internazionali d’Italia di Motocross, con il nove volte campione del mondo Tony Cairoli, pronto a sfidare i grandi piloti di MXGP Tim Gajser, Romain Febrve, Gautier Paulin e molti altri. Un appuntamento importante che accompagna i centauri in vista dell’esordio del Mondiale 2019 che si terrà in Argentina il 3 marzo. A causa di un infortunio non ci sarà il campione del mondo ...

Motocross - Internazionali d’Italia 2019 : Cairoli concede il bis a Ottobiano. Herlings assente rischia di saltare l’esordio mondiale : E’ un Antonio Cairoli on fire quello di questa prima parte di stagione, in preparazione all’esordio del mondiale 2019 di MxGP programmato il 3 marzo in Argentina. Il centauro siciliano, in sella alla sua KTM, ha concesso il bis nel circuito degli Internazionali d’Italia 2019 di Motocross. Dopo aver fatto terra di conquista sulla sabbia di Riola Sardo, Tony si è imposto anche ad Ottobiano, precedendo di 3″463 il francese ...

Motocross – Cairoli subito al top nel 2019 : sua la prima manche degli Internazionali d’Italia : Tony Cairoli super nella prima manche degli Internazionali d’Italia: il siciliano subito al top Il 2019 è iniziato nel segno della vittoria per Tony Cairoli: il pilota siciliano che, come Valentino Rossi, punta al decimo titolo Mondiale, si è aggiudicato oggi la prima manche degli Internazionali d’Italia. Il campione di MXGP ha dominato nella prima manche guadagnando così la prima posizione nella prova Supercampione, durante la ...