Inter | il ritiro 2019 sarà a Lugano E Suning rinnova la Pinetina

L’Inter rinnova la “Pinetina” : il ritiro 2019 sarà a Lugano : Inter ritiro 2019 – A due mesi dalla fine della stagione, L’Inter ha scelto ritiro e tournée per il prossimo precampionato. Dopo aver annunciato il ritorno in Asia per una tournèe e la partecipazione alL’International Champions Cup, i nerazzurri hanno deciso di recarsi in Svizzera, a Lugano, per il ritiro 2019. Una decisione a sorpresa […] L'articolo L’Inter rinnova la “Pinetina”: il ritiro 2019 sarà a Lugano è stato realizzato da ...

Nainggolan a dieta : meno sigarette. Inter - ritiro pre-campionato in Svizzera : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il ritiro estivo prima della tournée estiva in Asia per l' International Champions Cup sarà a Lugano in Svizzera: quindi niente ritorno a Pinzolo in Trentino ...

Salviette per bambini contaminate da un batterio periocoloso : disposto il ritiro [MARCA e LOTTI InterESSATI] : Un batterio pericoloso è stato riscontrato in un tipo di Salviette per bambini pelli sensibili. Si tratta del batterio patogeno del genere Burkholderia cepacia: originariamente classificato nel genere Pseudomonas, il germe, caratterizzato da elevata complessità tassonomica, è attualmente inquadrato in un genere a parte denominato Burkholderia. “Carrefour sta richiamando a scopo precauzionale un lotto di Salviette PELLI SENSIBILI per la ...