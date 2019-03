Insulti arbitro donna | Valente condanna

Qui Medioevo a voi mondo : Insulti sessisti a una donna-arbitro : «…L’assistente donna (Grugnisce, ndr). E’ uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri (Sbuffa) E’ una barzelletta della Federazione (e lo immaginiamo, con l’aria severa e il dito puntato, ndr). Annalisa Moccia della sezione di Nola (Si sente una rassegnazione cosmica, ndr). Eccola qui, preghiamo la telecamera di inquadrarla…la vedete…(sicuramente in questo momento dondola la testa, o insomma, quella cosa che gli pesa tra le spalle, ...

"Io - arbitro donna in un mondo di maschi - tra Insulti e pregiudizi" : "Uno schifo far arbitrare le donne". La telecronaca di un giornalista campano diventa caso nazionale. Società, tifosi e...

Insulti e botte all’arbitro - squalifica di due anni per Ismail Slimani : squalificato due anni per Insulti e violenza fisica nei confronti dell’arbitro: è la sanzione che il giudice sportivo della Federcalcio emiliano-romagnola ha notificato a Ismail Slimani, attaccante 19enne del Sant’Agostino, squadra del Ferrarese. E’ successo sabato pomeriggio, durante una partita Juniores, tra i biancoverdi padroni di casa e il Progresso. Slimani ha protestato ritenendo irregolare una marcatura degli ...