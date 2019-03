Incendio bus | Ramy e Adam ospiti da Fabio Fazio A che tempo fà

Cina : Incendio su bus turistico - 26 morti e 30 feriti : In Cina un incendio è divampato su un autobus turistico: sono morte 26 persone e si registrano anche 30 feriti, secondo quanto riferito oggi dalle autorità locali. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio a Changde, nella provincia dello Hunan. Sul mezzo erano presenti 56 persone: 53 passeggeri, una guida turistica e 2 autisti. Si ipotizza che l’incendio sia scaturito da materiale a bordo del mezzo. L'articolo Cina: incendio su ...

Incendio autobus a Milano - l’autista prepara taniche di benzina. VIDEO : Incendio autobus a Milano, l’autista prepara taniche di benzina. VIDEO La registrazione mostra il dirottatore a un distributore di benzina di Madignano mentre riempie diversi contenitori con del gasolio. Si tratta della stessa sostanza con cui ha poi cosparso il bus con a bordo 51 studenti Parole chiave: ...

Incendio autobus Milano - l'audio della telefonata dell'attentatore al 112 - : In un audio i momenti più drammatici del sequestro dei 51 studenti sulla Paullese. L'autista Oyssenou Sy urla ai carabinieri: "Ho cosparso il pullman di liquido infiammabile"

Incendio autobus Milano - l'audio della telefonata dell'attentatore al 112 - : In un audio i momenti più drammatici del sequestro dei 51 studenti sulla Paullese. L'autista Oyssenou Sy urla ai carabinieri: "Ho cosparso il pullman di liquido infiammabile"

Incendio bus - Viminale pronto a velocizzare cittadinanza a Ramy : Roma, 21 mar., askanews, - Il Ministero dell'Interno sta accertando la situazione di Ramy, il tredicenne che ieri ha dato l'allarme dal bus sequestrato nel Milanese: il Viminale è pronto a farsi ...

Incendio autobus Milano - il testimone : così l'autista mi ha speronato - : Era a bordo del suo furgone quando è stato travolto dal autobus che poi ha preso fuoco. "I carabinieri si sono messi a spaccare vetri e portiere per mettere tutti in salvo". Lo racconta un testimone ...

Milano - l'incubo sull'autobus del senegalese : le minacce ai ragazzini - la follia prima dell'Incendio : È accusato di tentata strage e sequestro di persona Ousseynou Sy, il 47enne di origine senegalese che tentato il suicidio a bordo dell'autobus che guidava con a bordo 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema. l'incubo a bordo dell'autobus è durato circa 40 minuti, durante i quali l'uomo ha d

Incendio sulla Paullese - la telefonata del ragazzino dall'autobus - Sky TG24 - : Lo studente era insieme ai suoi compagni sul bus sequestrato dall'autista. Quando ha capito cosa stesse accadendo ha chiamato i genitori che hanno avvisato i carabinieri. I militari hanno tratto tutti ...

Paullese - Incendio su autobus : autista dà fuoco con la benzina - a bordo ragazzini di una scolaresca : L’uomo, un 47enne senegalese, ha cosparso di benzina l’interno del mezzo. L’allarme dato da un ragazzino ai carabinieri. Diceva «Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo». Tutti salvi gli studenti della scuola media Vailati di Crema

San Donato Milanese - conducente africano ferma il bus e lo Incendio : "Vendico i morti in mare" : Si è alzato all'improvviso dal suo posto di guida dell'autobus che conduceva. Dunque ha iniziato a cospargere il mezzo di benzina, un bus di linea pieno di studenti. Poi ha appiccato l'incendio, le fiamme e l'emergenza sulla Paullese, tra Peschiera Borromeo e San Donato Milanese. La follia è stata f

San Donato - conducente africano ferma autobus e appicca Incendio : a bordo un gruppo di bambini : autobus in fiamme ed emergenza sulla Paullese tra Peschiera Borromeo e San Donato Milanese. Confermate le prime ricostruzioni, ad incendiare il mezzo bordo del quale c'erano dei bambini in gita è stato lo stesso conducente, un cittadino senegalese. Il pazzo è stato fermato e ora è sotto interrogator

San Donato - guidatore ferma autobus e appicca Incendio : a bordo un gruppo di bambini : autobus in fiamme ed emergenza sulla Paullese tra Peschiera Borromeo e San Donato Milanese. Stando alle prime ricostruzioni, è stato un uomo a dare fuoco all’autobus a bordo del quale c’erano dei bambini in gita. E quell'uomo sarebbe stato proprio il conducente del bus: avrebbe fermato il mezzo, dun

Figliomeni-Visconti : amministrazione Raggi e Atac verifichino cause Incendio bus : Roma – “Il trasporto pubblico locale, gia’ di per se’ molto caotico, sembra non trovare pace dopo l’ennesimo incendio di un autobus dell’Atac, questa volta fermo nei pressi del capolinea di piazzale Clodio. Le fiamme si sono levate altissime in pochi secondi ed i vigili del fuoco hanno avuto difficolta’ a domare l’incendio che fortunatamente non ha causato feriti”. “Chiediamo che la ...

Ostia - Incendio divampato in un insediamento abusivo : una persona rimasta ustionata : È accaduto oggi, 8 febbraio ad Ostia. In un insediamento abusivo di rom in Via Ostiense 11, all'altezza di Viale dei Romagnoli è scoppiato un'incendio improvviso intorno alle 17.20 del pomeriggio. Allertati prontamente i vigili del fuoco che si sono recati sul posto con tre squadre insieme alla Polizia e all'ambulanza. Nell'incidente sembrerebbe rimasta ferita soltanto una persona. I dettagli dell'incendio ad Ostia In Via Ostiense, precisamente ...