Inaugurata la mostra di Pericoli Le colline picene per guardare oltre | foto e video

A Londra una mostra dedicata alle Air Max - che sarà Inaugurata il 26 marzo - celebrato nel mondo come «Air Max Day» : Nata per celebrare i pezzi cult della linea, la mostra è realizzata in collaborazione con The Drop Date e Sneaker Freaker, i due principali siti, a livello globale, per le notizie sul mondo delle ...

Inaugurata la mostra "Fiera!" e Venturina ha un nuovo museo : ... come finestra sul mondo anziché come strumento di separazione". Il tema dell'omaggio alle donne era stato lanciato nel 2018 per le iniziative culturali e da lì è partito lo studio per vedere cosa ...

Memoriale della Shoah - Inaugurata la mostra dedicata ad Arpad Weisz : Ieri, lunedì 25 febbraio 2019, il mondo del calcio si è riunito al Memoriale della Shoah di Milano – luogo simbolo della memoria e della lotta alla discriminazione – in occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata ad Arpad Weisz. La mostra, che aprirà oggi al pubblico e che sarà visitabile fino al 14 aprile, è un […] L'articolo Memoriale della Shoah, inaugurata la mostra dedicata ad Arpad Weisz è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

La grande mostra "Luciano Pelizzari" - alla Gran Guardia - Verona. Inaugurata - domenica 17 febbraio " circa 230 dipinti - tre sezioni e tre ... : Certo, più delle parole " che, pure servono a illustrare ed a chiarire " Grande è stata la disponibilità del M° Pelizzari, che ha accompagnato i presenti lungo capienti pareti dell'ospitante Palazzo ...

L’emigrazione italiana a Wolfsburg - Inaugurata la mostra a Settimo Torinese : TORINO – Si è inaugurata il 15 febbraio a Settimo Torinese presso l’Ecomuseo del Freidano la mostra organizzata dalla Fondazione

Inaugurata a Milano la mostra d'arte contemporanea AAF-Affordable Art Fair : Giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 18.00 si è svolta l’inaugurazione della mostra Affordable Art Fair 2019 presso Superstudio Più in Via Tortona 27 a Milano. L’edizione di quest’anno, che è visitabile dal 25 al 27 gennaio, ha come claim: “Lose yourself in art. Sei pronto a perderti nel mondo dell’arte contemporanea? “e il dedalo del percorso all’interno dello spazio si dipana in dieci sezioni, che declinano il tema in molteplici sfaccettture e ...