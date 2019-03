In Mali sono state uccise almeno 130 persone nell’attacco a un villaggio

Amore Criminale - Matilde D’Errico a FqMagazine : “Il primo anno sono andata in ‘burnout’ - stavo Malissimo. Asia Argento? È la vittima imperfetta” : E’ il 2006 quando una ricerca dell’Eures segnala che i morti in famiglia superano quelli della mafia. Un paragone che colpisce Matilde D’Errico, anima e in parte volto di una tv di servizio, che dopo ricerche e analisi propone a Rai3 una nuova trasmissione: “Lì è scattato qualcosa in me. Sapere che il mio lavoro può salvare anche una sola donna mi riempie di soddisfazione”, ci racconta mentre al montaggio coordina i ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - la pista che porta a Gladio e i messaggi in codice : “Ci sono presenze anomale in SoMalia” : Pochi fogli, sdruciti dagli anni e con tante parole e nomi anneriti. Documenti che saltano fuori da un archivio del Sios Marina, il servizio d’intelligence della Marina militare (oggi non esiste più). Un archivio di certo non ufficiale, custodito probabilmente da uomini che hanno fatto parte di Stay Behind, ossia l’organizzazione Gladio. Documenti rintracciati da chi scrive insieme ad Andrea Palladino, nel 2011, a 17 anni dall’omicidio di Ilaria ...

Giulia De Lellis umiliata all'aeroporto : 'Lei non sa chi sono io' - l'ha presa Malissimo : Giulia De Lellis chi ? L' influencer ha postato un'Instagram story in cui ha raccontato che una ragazza, Martina, l'ha incontrata nel beauty store di un aeroporto e ha pensato fosse una truccatrice, ...

Giulia De Lellis umiliata all'aeroporto : "Lei non sa chi sono io" - l'ha presa Malissimo : Giulia De Lellis chi? L'influencer ha postato un'Instagram story in cui ha raccontato che una ragazza, Martina, l'ha incontrata nel beauty store di un aeroporto e ha pensato fosse una truccatrice, quindi le ha chiesto se potesse truccarle gli occhi. L'ex gieffina non si è certo tirata indietro. All'

Almeno 16 soldati Maliani sono stati uccisi in un attacco contro una base militare in Mali : Almeno 16 soldati Maliani sono stati uccisi in un attacco compiuto da alcuni uomini armati contro una base militare nella regione di Mopti, nel Mali centrale. Youssouf Coulibaly, sindaco di Dioura, la cittadina in cui si trova la base, ha confermato

Brambilla : "Gli aniMali non sono oggetti ma i nostri affetti" : Ma questi sono solo quelli scoperti e balzati alla cronaca per crudeltà. Senza tenere conto degli episodi di violenza che avvengono quotidianamente anche all'interno delle abitazioni. "Difendere gli ...

“Gli aniMali non sono cose” : Brambilla lancia una petizione online : “A molti sembrerà ovvio, ma per la politica e per il diritto non è così: gli animali sono esseri senzienti, non cose. Un’ottima occasione per ribadire il concetto e chiedere decisioni conseguenti è firmare online la petizione a sostegno della mia proposta di legge costituzionale (AC15) che riconosce gli animali come esseri senzienti”: lo ha detto oggi, a Milano, l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli ...

«Codice civile - ma non troppo : non tutela gli aniMali». In piazza per cambiarlo. Jovanotti : «Bravi - sono con voi» : ... dove dalle 17 si terrà un dibattito sull'argomento, vuole dare nuova enfasi a richieste già avanzate da più parti dal mondo animalista, ma fino ad ora rimaste lettera morta. Non c'è forse da ...

Macron : i Malintesi recenti con l’Italia non sono gravi - è nostro compito andare oltre : Fabio Fazio va all’Eliseo e in prima serata Rai 1 presenta una lunga intervista con il presidente francese Emmanuel Macron. Si parla naturalmente dei rapporti tra i due Paesi e i loro popoli, come sono stati nel passato e come si stanno evolvendo negli ultimi mesi....

Macron : i Malintesi recenti con l'Italia non sono gravi - è nostro compito andare oltre : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione'. 'C'è bisogno di ...

Almeno 18 persone sono morte in un attentato a Mogadiscio - in SoMalia : Almeno 18 persone sono morte in un attentato nei pressi di un hotel a Mogadiscio, in Somalia: la polizia ha detto che prima è esplosa un’autobomba, giovedì sera, e poi nella notte c’è stato uno scontro a fuoco tra alcuni miliziani

Europa League - per il Napoli gli ottavi di finale sono una forMalità. L’Inter a San Siro per chiudere la pratica qualificazione - a 1.05 su Sisal Matchpoint : È una formalità la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Zurigo. Gli azzurri hanno già vinto in Svizzera 3-1 e il secondo round al San Paolo è a senso unico: la squadra di Ancelotti ha perso soltanto una delle ultime 14 gare giocate in casa in Europa League e, insieme al Borussia Dortmund, è l’unica formazione ancora imbattuta in casa in questa stagione. Nessun dubbio dunque per i bookmaker di Sisal Matchpoint che ...

A causa di un grosso Malinteso due importanti canali YouTube dedicati a Pokémon GO sono stati chiusi : Recentemente i canali YouTube di Brandon "Mystic7" Martyn e Nick Oyzon sono stati chiusi a causa di un malinteso (poi risolto). Inizialmente i due YouTuber si sono ritrovati i loro canali chiusi a causa della pubblicazione di contenuti sessuali, cosa molto difficile visto che entrambi i canali sono a tema Pokémon GO. Come riporta Polygon, secondo Google, il video di Martyn non solo presentava contenuti sessuali, ma anche pedopornografici. I due ...

Sala - il presidente del Cardiff : 'Pagheremo il Nantes - ma ci sono anoMalie nel contratto' : Mehmet Dalman , presidente del Cardiff , ha promesso che il club di Premier League sarà "onorevole" nei confronti del Nantes per il pagamento della cifra del trasferimento di Emiliano Sala . Intorno ...