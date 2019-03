Il veterano George Sherman è il nuovo CEO di GameStop

eurogamer

(Di lunedì 25 marzo 2019) Come riporta Gamasutra,ha nominatocomeCEO. La società era alla ricerca di un sostituto dal maggio 2018, quando nominò l'ex vicepresidente Microsoft, Shane Kim, come CEO ad interim in seguito alla partenza di Michael Mauler.porta in campo un ricco bagaglio di esperienze, avendo di recente servito come CEO di Victra, il più grande rivenditore esclusivo autorizzato per i prodotti e i servizi Verizon Wireless. Il CEO entrante ha anche ricoperto posizioni di leadership presso molti altri grandi nomi tra cui Best Buy, Target e Home Depot.si unisce ain un momento di incertezza, con il consiglio di amministrazione che ha interrotto i piani per vendere l'azienda dopo mesi e mesi di discussioni e voci di acquirenti.Leggi altro...