Il Trapani festeggia il 114° anniversario | l’iniziativa del club

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ill’. “Orgoglio, fede, appartenenza. Sono le parole per spiegare cosa vuol dire vivere la passione granata, sentirsi parte di una storia che prosegue da oltre un secolo. E’ il compianto giornalista Franco Auci, grazie alle sue appassionate ricerche, a fornire la data d’inizio di questa bellissima storia: 2 aprile 1905. Ed è l’che ilCalcio vuolere, oggi per la centoquattordicesima volta, rinnovando la propria passione, ribadendo la propria appartenenza, senza dimenticare il passato, ma vivendo con orgoglio il presente, che è quello di un campionato straordinario, oltre ogni aspettativa, tutti assieme – società, squadra, tifosi – fino in fondo, con l’impegno di sempre ed il sorriso che ha contraddistinto ilsin dalla prima gara.In occasione di-Viterbese, ...

