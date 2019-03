Il ritiro delle acque del lago Ciad | le immagini viste dallo spazio

L’accordo di pace tra Stati Uniti e talebani prevede il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan entro cinque anni - scrive il New York Times : Secondo l’accordo di pace concordato nelle scorse settimane tra i rappresentanti degli Stati Uniti e i talebani afghani, tutti i soldati americani in Afghanistan verranno rimpatriati entro i prossimi cinque anni. Lo scrive il New York Times, che ha ottenuto e

ritiro delle deleghe - Massi : «Avrei preferito un confronto diretto» Pupo : «Avanti a testa alta» : Numerose attestazioni di affetto, vicinanza e solidarietà anche per l'ex assessore alla cultura e allo sport Alessia Pupo, che ha commentato amareggiata: «Termina questo mio breve percorso ...

Gli alleati della coalizione non resteranno in Siria dopo il ritiro delle truppe USA - : Gli alleati degli Stati Uniti della coalizione internazionale hanno rifiutato a rimanere in Siria dopo il ritiro delle truppe americane. Lo riporta oggi il Washington Post. La pubblicazione, citando ...

Usa - Senato vota contro il ritiro delle truppe da Siria e Afghanistan - : Approvata una legge che vieta di far rientrare l'esercito prima che venga certificata la sconfitta di Al Qaeda. Il capo operazioni in Medio Oriente: "La guerra all'Isis non è finita"

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn - una delle più forti degli ultimi anni - ha annunciato il ritiro dalle gare : La sciatrice statunitense Lindsey Vonn, una delle più forti degli ultimi anni, ha annunciato oggi il ritiro dalle gare. Vonn, che ha 34 anni, ha vinto tra le altre cose un oro olimpico, due ori ai Mondiali di sci e

Mattarella contro il ritiro delle truppe dall'Afghanistan : Roma. Non è bastato nel pomeriggio di ieri, il messaggio whatsapp del portavoce della ministra della Difesa con la notizia di una “telefonata molto cordiale” fra Elisabetta Trenta e il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi a ricomporre una ferita che non è solo procedurale né solo di galateo f

Afghanistan - la madre del soldato italiano morto attacca il M5s : "ritiro delle truppe? Umiliate mio figlio" : "Come ogni mattina vado a trovare la tomba di mio figlio e, accendendo la radio, ascolto al telegiornale: Nell'arco dell'anno saranno ritirati i militari italiani dalla missione in Afghanistan. Mi trovo proprio davanti a un corpo senza vita". Inizia così la lettera di Anna Rita Lo Mastro, mamma di D

Afghanistan - è scontro sul ritiro delle truppe italiane : ... scoppia la bufera politica sul ventilato ritiro anche delle truppe italiane. Tutto è iniziato dopo che fonti della Difesa hanno fatto sapere che «la ministra Trenta ha dato disposizioni al Comitato ...

Afghanistan - maggioranza divisa sul ritiro delle truppe : Visto come sta andando in Libia, vorremmo capire se la nostra politica di difesa si sta riducendo a litigare con i Paesi dell'Unione europea, o se le Forze Armate sono diventate un mero capitolo di ...

Afghanistan - Moavero smentisce la grillina Trenta : "ritiro delle truppe? Con me non ne ha parlato" : A voler essere maliziosi.... È un caso l'annuncio del ritiro delle truppe italiane dall'Afghanistan fatto oggi dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta. Perché non tutto il governo pare allineato e, anzi, definisce quella della Trenta "solo una valutazione da parte del ministro di competenza",