Il rapporto Pelican | di Alan J Pakula

sentieriselvaggi

(Di lunedì 25 marzo 2019) ... alcune scene madri riprese dall'alto, i killer che sono dietro l'angolo pronti a uccidere, l'ossessione per la registrazione video e audio e lo zoom che sembra stanare le minacce di un mondo ...

carlovaleri : RT @sentieriselvagg: Stasera alle 23.20 un Pakula davvero sottovalutato, di un livello che in pochi oggi ad Hollywood saprebbero raggiunger… - sentieriselvagg : Stasera alle 23.20 un Pakula davvero sottovalutato, di un livello che in pochi oggi ad Hollywood saprebbero raggiun… - sentieriselvagg : Stasera alle 23.20 un Pakula davvero sottovalutato, di un livello che in pochi oggi ad Hollywood saprebbero raggiun… -