Il processo | fiction Mediaset | Puccini-Scianna | nuova coppia della serie televisiva

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Lamette lo spettatore di fronte a dei cambiamenti per quanto riguarda l'arrivo di nuovenella prossima stagione. Un esempio si ritrova nella'Il' le cui riprese hanno avuto inizio il 15 febbraio e vede come protagonisti Vittoriae Francesco. Laè legata al genere del thriller la cui vicenda ruota attorno a un omicidio basando la storia intorno alla figura di Angelica. Quest'ultima è una giovane adolescente che finisce per trovarsi in una situazione complessa fino ad arrivare alla discussione in tribunale. Un ruolo rilevante sarà ricoperto dalla pm Elena Guerra a cui si contrappone l'avvocato Barone. Le due parti sono intenzionate a vincere la causa per motivi differenti. Il pubblico ministero scoprirà di avere un legame di sangue con la vittima mentre il legale penserà che possa rappresentare l'occasione per dare una ...

cittadimantova : RT @radiopico: È ambientata a #Mantova la nuova #fiction #Mediaset, 'Il processo'. Legal thriller in 8 episodi che vede protagonisti #Vitto… - Maffy62315639 : RT @radiopico: È ambientata a #Mantova la nuova #fiction #Mediaset, 'Il processo'. Legal thriller in 8 episodi che vede protagonisti #Vitto… - radiopico : È ambientata a #Mantova la nuova #fiction #Mediaset, 'Il processo'. Legal thriller in 8 episodi che vede protagonis… -