Il Principe William difende i suoceri dall' accusa di aver fatto fallire l' azienda

Kate Middleton e William - matrimonio in crisi? Spunta una ex modella per il Principe : Ultimamente William e Kate sono stati paparazzati in grandissima sintonia durante le apparizioni pubbliche: i duchi di Cambridge hanno regalato sorrisi ai sudditi e ai fotografi e sono apparsi complici e uniti, tuttavia si vocifera che il loro matrimonio potrebbe essere in crisi. È il Daily Mail a riportare un rumor che si sta diffondendo in queste ore su una particolare amicizia tra il Principe e la sexy Rose Hansbury, una ex modella di 35 anni ...

Il Principe William e Harry sempre più distanti : ora dividono anche il loro ufficio : Sembrava che la Famiglia Reale inglese avesse deciso di fare fronte comune per combattere haters e troll sul web che in questi mesi stanno attaccando a ritmo serrato i Windsor e, soprattutto Kate ...

Kate Middleton non pettina mai Charlotte - una curiosità che spiega il Principe William - Foto - - Ultime Notizie Flash : Il principe William racconta il perché Kate Middleton non pettina mai i capelli della figlia Charlotte, Foto,

Kate Middleton effusioni col Principe William/ Video - prende la mano in pubblico e... : Kate Middleton effusioni col Principe William questa è la notizia del giorno che arriva dal Regno Unito. Ecco cosa è successo.

Il Principe William adora il junk food : Se il principe William d'Inghilterra a casa fa il salutista, quando è in missione, in patria o all'estero adora mangiare junk food . La sua passione arebbero in particolare le fritture , tanto da ...

Il Principe William contro i club : «Trattano i giocatori come asset» : Il principe William, presidente della Football Association, ha accusato le società calcistiche di cinismo, colpevoli di trattare i calciatori come “asset finanziari”. come riporta l’ANSA, in un discorso pronunciato al Windsor Park stadium di Belfast, durante la sua visita in Irlanda del Nord, il Duca di Cambridge ha aggiunto che compito delle società è offrire […] L'articolo Il principe William contro i club: «Trattano i ...

Il Principe William accusa i club di calcio : “calciatori trattati come asset finanziari” : La stagione per le squadre di calcio è entrata ormai nella fase decisiva. Nel frattempo il principe William, presidente della Football Association, ha accusato le società calcistiche di cinismo e di trattare i calciatori come “asset finanziari”. E’ questo il senso del discorso al Windsor Park stadium di Belfast, durante la sua visita in Irlanda del Nord. “Alcuni club non fanno nulla per la salute mentale dei propri ...

Principe William critica club calcistici : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - LONDRA, 28 FEB - Il Principe William, presidente della Football ...

Tutti a casa col bebè da Zuckerberg al Principe William - ecco i papà famosi in congedo : Ministri e imprenditori, sindacalisti e principi. Tutti momentamente e felicemente a casa tra pappe e pannolini per stare con i figli. Lo chef Matteo Metullio è solo l'ultimo e più radicale esempio ...

Tutti a casa col bebè : da Zuckerberg al Principe William - ecco i papà famosi in congedo : Il caso dello chef Metullio è solo l'ultimo: l'abitudine di fermare (momentaneamente) la carriera per dedicarsi ai figli è maturata soprattutto nei Paesi del Nord Europa

Il Principe Harry ai ferri corti con William? «È Meghan Markle ad averli divisi...» : Harry e il principe William ai ferri corti? Secondo alcuni rumor sarebbe proprio così e la causa potrebbe essere Meghan Markle. Il secondogenito di Carlo e Diana non avrebbe gradito le...