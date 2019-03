Il populismo post-grillino

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ogni giorno che passa, il "grillismo" sembra avvitarsi su se stesso fino a produrre la sua inesorabile crisi. Oggi è il giorno del voto in Basilicata, più che dimezzato. Ieri era la disfatta romana di Raggi e dintorni. L'altro ieri era l'inchino politico-giudiziario a Salvini, o magari invece quelle inutili punture di spillo che servirebbero a ristabilire i rapporti di forza di un anno fa.E ogni giorno, o quasi, è quella prova di insipienza governativa che si accompagna a una retorica del "cambiamento" sempre più difficile da condividere. Tant'è -appunto- che gli elettori ora sono in fuga e i bookmaker della politica italiana scommettono sul collasso prossimo venturo del M5S all'indomani delle europee.Ora, è possibile che le cose stiano andando così, e che finiremo per trovarci di qui a poco con un solo(quello salviniano) e ...

