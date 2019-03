Il piano della Lega per ridurre il numero degli aborti

Norvegia - a bordo della Viking Sky in balia delle onde tra pianoforti che si spostano e soffitti che crollano : pianoforti e piante che si spostano, membri dell’equipaggio aggrappati alle colonne e passeggeri trascinati per metri. Sono le impressionanti immagini dalla Viking Sky, la nave in balia delle onde in Norvegia con 1300 persone a bordo, registrate da una passeggera. Le operazioni di recupero, con l’ausilio di due elicotteri, andranno avanti tutta la notte L'articolo Norvegia, a bordo della Viking Sky in balia delle onde tra pianoforti ...

Bologna - morti due fratellini caduti dall'ottavo piano : prevale l'ipotesi della disgrazia : Anche se non è ancora chiaro come sia potuto succedere, prevale l'ipotesi della disgrazia per la morte a Bologna di due fratellini di 11 e 14 anni, Benjamin e David Nathan, caduti...

Ambiente : presentazione della firma del piano di ricerca Cnr- Eni a Lecce : Previsto l’evento di presentazione della firma del piano di ricerca che Consiglio Nazionale delle Ricerche ed Eni hanno stipulato in settori di studio fondamentali per lo sviluppo sostenibile del Paese. Domenica 24 marzo a partire dalle ore 11,30 alle ore 13,00 presso l’Istituto di Nanotecnologia Cnr-Nanotec, nel Campus Ecotekne in Via Monteroni a Lecce, verrà dato avvio concreto alla collaborazione attraverso la stipula di un joint ...

Le cicatrici del cancro nel libro “18 millimetri di indifferenza” - della scrittrice Barbara Appiano : Viareggio, 21 marzo 2019 – Sarà presentato a Viareggio presso Villa Argentica, il 27 marzo prossimo, con la Onlus ‘Amici per sempre’, con il patrocinio della Provincia di Lucca il libro “18 millimetri di indifferenza”, della scrittrice vercellese Barbara Appiano. I proventi del libro saranno devoluti interamente alla stessa Onlus, creata dal Primario della Chirurgia dell’ospedale [...]

La rassegna stampa di giovedì 21 marzo - le prime pagine : Icardi e lo scandalo dello stadio della Roma in primo piano [FOTO] : 1/4 ...

Giappone : nei verbali della BoJ dissenso su piano di stimolo : Un altro membro, riporta Reuters, ha detto invece che agire troppo frettolosamente durante i periodi d'incertezza potrebbe portare a squilibri finanziari e oscillazioni inutili nell'economia. Parte ...

Fisco - flat tax : ecco il piano della Lega per la «fase due» : C’era una volta, poco meno di un anno fa, il contratto di governo che fra le misure di punta del programma dava grande risalto al taglio delle aliquote Irpef. Poi il governo giallo-verde si trova a dover fare i conti con la realtà dei conti che finora non hanno consentito di realizzare integralmente la misura...

Berlino contro l'antisemitismo. Ecco il piano per lo 'sviluppo della prevenzione' : "Ulteriore" perché le autorità berlinesi ci tengono a fare sapere al mondo che questa non è la prima delle loro azioni per combattere l'odio antiebraico . Basti ricordare che lo scorso settembre lo ...

Dal riscatto della laurea over 45 alla colf tax : tutte le modifiche al decretone Il piano di Tria per rilanciare la crescita : Gli anni di università potranno essere fatti valere per la pensione, a costi agevolati, da chi ha cominciato a lavorare dal 1996, a prescindere dall’età. I centri per l’impiego si faranno carico anche dei working poor, chi un lavoro ce l’ha ma con un salario troppo basso

VIA DELLA SETA ITALIA-CINA : SALVINI VS CONTE/ Berlusconi : 'piano politico-militare' : Premier CONTE "Via DELLA SETA un accordo limpido", Romano Prodi col Governo per l'intesa ITALIA-CINA. SALVINI 'non siamo la colonia di nessuno'

F1 - ultimatum della Ferrari a Vettel : cinque gare di tempo prima di attuare il ‘sorprendente’ piano B : La Ferrari studia un piano B nel caso in cui Vettel dovesse incappare negli stessi errori visti nel corso del Mondiale 2018 Atmosfera idilliaca in casa Ferrari, ma non troppo. I problemi di affidabilità palesati nel corso dei test di Barcellona dalla SF90 non fanno dormire sonni tranquilli a Mattia Binotto e i suoi ingegneri, al lavoro in queste ultime settimane per fornire a Vettel e Leclerc una monoposto competitiva in vista del Gp ...

Ecco il piano della Fifa per il mondiale panarabo del 2022 : Lo sport e il calcio, come dimostra la recente scelta di acquisire i diritti per tre finali della Supercoppa italiana per 25 milioni di dollari, sono una leva non secondaria di questo processo. Non a ...

Via della seta - il piano dell'Europa per arginare l'influenza della Cina : Bruxelles è consapevole del fatto che il governo cinese è autoritario e che la sua economia è dirigista, ma è anche consapevole di come sia impossibile oggi per qualsiasi paese europeo non fare ...

Milano. La dodicesima notte della compagnia pianoinBilico : “Anteprime… e non solo”. Stagione teatrale 2018/2019 presso il Teatro Pime presenta “La dodicesima notet” della compagnia PianoinBilico. 23 marzo | Teatro Pime