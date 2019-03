Il Papa oggi a Loreto | dopo tanti altri pontefici

Perché è oggi la festa del papà? : C'entra san Giuseppe, il "papà adottivo" di Gesù, almeno nei paesi di tradizione cattolica come l'Italia

Festa del papà 2019 - perché oggi si celebrano i padri : (foto: Getty Images) oggi, 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, si festeggia nel mondo cattolico la Festa del papà. Una ricorrenza celebrata in molti paesi cattolici e, in forme e date diverse, ripresa anche in altre nazioni, che ricorda la data in cui il padre di Gesù è morto. Della storia del falegname marito di Maria sappiamo poco, ne parlano Matteo e Luca nei rispettivi Vangeli. Le prime celebrazioni si situano intorno all’anno ...

Festa del papà - i padri oggi sono molto più amorevoli. Ma non devono perdere autorevolezza : Abbiamo poche occasioni per parlare di uomini dal punto di vista delle ricorrenze. Esiste infatti la Festa della donna, ma non dell’uomo (un peccato, sarebbe un’occasione per parlare di loro e renderebbe pure quella della donna meno retorica). Ci resta la Festa del papà che – nonostante io sia molto più a favore di una Festa della famiglia – ci consente almeno di fare un piccolo “bilancio” dei padri di oggi. ...

La festa del papà è oggi : Altre feste del papà in giro per il mondo In altri paesi la festa del papà ha origini e tradizioni diverse, tanto che la data varia molto da paese a paese. In Germania la festa del papà coincide con ...

Festa del papà 2019 oggi 19 marzo : frasi auguri/ "Daddy song" - canzoni per celebrarlo : Festa del papà 2019, le frasi di auguri da dedicargli oggi 19 marzo e le "daddy song", le canzoni per celebrarlo. I consigli per donare un pensiero speciale

19 marzo - perché è oggi la festa del papà? : Non se ne abbiano a male i papà, ma è venuta prima la mamma. Almeno per quanto riguarda la festa. Quella dei padri è stata istituita a inizio Novecento quando già esisteva quella delle madri. Non per tutti la data è quella festeggiata in Italia, il 19 marzo, nel giorno del cattolico San Giuseppe. LA PRIMA festa DEL PAPÀ Le origini sembrano documentate negli Stati Uniti. Il 19 luglio 1910 il governatore dello Stato di Washington proclamò il primo ...

