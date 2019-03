Il nuovo trailer dell' ispirato Concrete Genie rivela la finestra di lancio e il supporto

Days Gone : presentato un nuovo emozionante trailer durante gli State of Play : Dopo aver mostrato qualche trailer minore dedicato a diversi titoli VR, Sony si è concentrata su una delle sue esclusive più attese, parliamo di Days Gone, titolo a tema post apocalittico in arrivo su PS4 il 26 aprile.Il trailer mostrato durante gli State of Play ci mette di fronte a parte del passato del protagonista (e del rapporto con sua moglie) Deacon St. John e a qualche scena di gamePlay inedita. Dal video è evidente che il team di Sony ...

Scopriamo nuovi personaggi e un nuovo trailer per Mortal Kombat 11 : Mortal Kombat 11 fa capolino alla diretta State of Play di PlayStation con tre nuovi combattenti presentati al grande pubblico in attesa del titolo, in arrivo per console il 23 aprile 2019.Come possiamo vedere, in occasione della live è stato mandato in onda un nuovo trailer nel quale vengono svelati dei nuovi componenti del roster di gioco assieme ad altre sequenze di gioco e cinematic tra i diversi combattenti del franchise. Diamo dunque il ...

Crash Team Racing : Nitro-Fueled si presenta con un nuovo emozionante trailer : Crash Team Racing: Nitro-Fueled si presenta allo State of Play di PlayStation con un nuovo ed emozionante trailer.Come possiamo vedere nel filmato riproposto di seguito, ci vengono proposte alcune sequenze di gioco assieme alle immagini dei tracciati e delle varie modalità di gioco, tra cui l'immancabile co-op locale a quattro giocatori in split screen.Cosa ne pensate di questo nuovo trailer?Leggi altro...

John Wick 3 trailer in italiano e nuovo poster! : John Wick 3 trailer con avvincenti scene d’azione e combattimenti spettacolari. Ecco le nuove immagini del film con Keanu Reeves. John Wick 3 trailer mozzafiato pubblicato online nelle scorse ore da Lionsgate che ha diffuso tramite social anche un poster inedito con la star di Hollywood e attore amatissimo dai fan Keanu Reeves, protagonista del film. ... Leggi tuttoJohn Wick 3 trailer in italiano e nuovo poster!L'articolo John Wick 3 ...

Uno dei personaggi di Stranger Things 3 sarà il nuovo nemico da uccidere? Gli indizi nel trailer : Se i fan di Stranger Things 3 erano riusciti a mettere insieme una serie di teorie sui nuovi episodi già dai primi teaser della serie, immaginatevi cosa possa succedere adesso che c'è un lungo promo da analizzare. Fino al 4 luglio sarà questo che terrà impegnati gli abbonati Netflix e ancor più i patiti della serie che frame dopo frame andranno a caccia di rivelazioni e indizi su quello che andrà in onda nella nuova stagione. Il primo ...

John Wick 3 : Keanu Reeves contro il mondo nel nuovo trailer di Parabellum : John Wick ha infranto le regole del Continental, finendo per essere dichiarato un excomunicado dall'istituzione. I più feroci assassini del mondo vogliono ucciderlo, e lui non può più contare su alcun territorio neutrale. L'unica maniera in cui potrebbe sopravvivere? Ammazzare tutti! Chiaramente non sarà proprio un'impresa facile, ma per ...

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 mostra il ritorno di un noto personaggio : Come riportato da VG247, durante le scorse ore è stato pubblicato un nuovo trailer di Mortal Kombat 11, dedicato a Kotal Khan e alla sua entrata ufficiale nel roster dei combattenti. Il personaggio è stato introdotto per la prima volta nel precedente episodio della saga, ovvero il 10, siamo sicuri che molti fan apprezzeranno questo ritorno. Con l'occasione potete vedere anche Jacqui Briggs in azione, lo stile di combattimento di quest'ultima è ...

Ecco il trailer del nuovo Tarantino - con Sharon Tate e la coppia DiCaprio - Pitt : È la Hollywood del 1969, quella degli hippie, dell'età dell'oro del cinema ma anche quelli delle peggiori stragi che gli Stati Uniti abbiano conosciuto, organizzate da Charles Manson e compiute dai ...

Once Upon a Time in Hollywood - il teaser trailer del nuovo film di Tarantino : Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film del regista Quentin Tarantino, è uno dei suoi progetti più ambiziosi. La pellicola, tra il crime e il mystery, segue un attore televisivo e la sua controfigura in una serie di peripezie, mentre cercano di sfondare nell’industria cinematografica di fine anni Sessanta, proprio nel periodo degli efferati omicidi della setta di Charles Manson. Due grandi nomi come Brad Pitt e Leonardo DiCaprio ...

John Wick 3 : svelato il villain Zero - domani il nuovo trailer! : In John Wick 3: Parabellum , John Wick si troverà a sfidare un intero mondo di assassini che gli danno la caccia per raccogliere la taglia di 14 milioni di dollari che pende sulla sua testa. Ma il ...

Toy Story 4 : ecco un nuovo poster e il trailer ufficiale del film! : Toy Story 4: guarda subito le nuove immagini del film! Disney Pixar ha pubblicato online il nuovo trailer e un poster inedito di Toy Story 4, il film d’animazione che arriverà al cinema nel periodo estivo con un cast vocale composto da attori famosi e star di Hollywood: Keanu Reeves, Tom Hanks, Michael Keaton, Tim Allen e ... Leggi tuttoToy Story 4: ecco un nuovo poster e il trailer ufficiale del film!L'articolo Toy Story 4: ecco un ...

La storia - i personaggi - il combattimento e molto altro nel nuovo trailer di Sekiro : Shadows Die Twice : Ci siamo quasi, finalmente Sekiro: Shadows Die Twice uscirà questa settimana e, in vista del lancio, un nuovo gameplay trailer riportato da Gamingbolt, ci offre una panoramica su tutto ciò che dobbiamo sapere sul gioco. Questo include la trama, i personaggi, il combattimento e molto altro.I giocatori assumono "il ruolo di un "lupo senza un braccio", un guerriero sfregiato e caduto in disgrazia, salvato a un passo dalla morte. Il tuo destino è ...

Avengers : Endgame - nuovo trailer ufficiale italiano : nuovo trailer ufficiale italiano di Avengers: Endgame, seconda parte di Avengers: Infinity War, che uscirà al cinema il 24 aprile del 2019