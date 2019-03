Il nuovo orologio politico

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ilnon è ancora partito, però il momento delle scelte è solo rimandato a dopo le europee. Abruzzo, Sardegna, Basilicata... Sembra lo stesso film che, ad oggi, ferma ancora le lancette sul governo Conte: Salvini vince, stravince, i Cinque Stelle crollano, stracollano, il centrosinistra, ancora informe, non è una alternativa in un sistema tornato bipolare, però esiste, come esiste un crescente bisogno di alternativa nel paese. E Salvini, come primo atto, si precipita a rassicurare che il governo andrà avanti per i prossimi quattro anni, perché finora l'equilibrio è stato perfetto, consentendo di spolpare il vecchio alleato (Berlusconi) e il(Di Maio), in attesa del momento propizio per il suo '94 sovranista.Finora, perché è chiaro che prima o poi arriverà il momento delle scelte, ...

