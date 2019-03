Il mondo del volley si ribella | “troppe gare | adesso basta” | da Zaytsev a Bruno i

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Pallavolo in rivolta a causa dell’eccesso di eventi ai quali alcuni big sono costretti a sottoporsi, oltre 80giocate in una stagione sono davvero troppe I pallavolsti di tutto il, hanno deciso che è giunto il momento di dire basta. Troppein giro per il, il fisico ne risente e lo spettacolo idem. Questo il chiaro concetto espresso da alcuni grandi di questo sport, con l’intento di far sentire la propria voce ai piani alti. Secondo la Gazzetta dello sport alcuni uomini di spessore deldel, trai quali, hanno chiesto modifiche al calendario per evitare intasamenti etroppo ravvicinate. Alcuni pallavolisti impegnati con le Nazionali nel 2018 hanno sfiorato le 90 partite giocate, 80 per Juantorena ad esempio. In vista della prossima estate ci sarà un nuovo grosso intasamento di, bisogna intervenire prontamente ...

