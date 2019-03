Il lago Michigan si trasforma in un incredibile pianura di cristalli di ghiaccio

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il, con l'arrivo della primavera, si èto in uno spettacolo a dir poco stupefacente. La superficie dello specchio d'acqua, infatti, si è coperta didi, creando uno scenario meraviglioso da fiaba.L'effetto è dovuto non tanto alla bassa temperatura, che ha portato al congelamento dell'acqua, quanto piuttosto al progressivo riscaldamento di questi giorni, dovuto appunto alla primavera. Ilha cominciato a rompersi, fratturandosi in innumerevoli lastre e creando così questo effetto suggestivo....

