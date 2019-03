Il finale de Il Silenzio dell’Acqua non delude | il pubblico premia Carlotta Natoli e

optimaitalia

(Di lunedì 25 marzo 2019)Ilde Ildell'Acqua non. Mediaset è tornata a fare prodotti di buona qualità e l'inizio è stato davvero scoppiettante non solo con Non Uccidere ma anche con la fiction che ha visto insieme l'inedita coppia formata da Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. I due si sono già detti pronti per la seconda stagione e anche il regista ha fatto lo stesso e quindi sembra che l'ultima parola tocchi proprio a Mediaset magari dopo la pubblicazione degli ascolti di ieri sera che dovrebbero essere ancora migliori delle prime tre puntate.Ilha avuto modo di costruire una serie di ipotesi che nel corso delle settimane sono state smontate da rivelazioni e indizi ma alla fine sembra che la chiave del mistero non era nel video in possesso del prete e nemmeno nell'ormai famoso acquario ma era tutto legato ad un bracciale che la "vittima" aveva in comune con un altro ...

Borzonilaura1 : Bellissima la fiction Il silenzio dell’acqua. Bravi gli attori storia avvincente luoghi splendidi e finalmente una… - Mattelan1 : Che rompicapo!!! Un finale di continui colpi di scena — Guardando il silenzio dell’acqua - JAVREGUISS : io: dopo questa prova intercorso devo guardare il silenzio dell’acqua, me lo sono perso e sembra essere bello davve… -