repubblica

(Di lunedì 25 marzo 2019) Poi c'è una via intermedia, quella che il Nobel per l'economia Richard Thaler ha sintetizzato con la parola 'nudge': spinta gentile. Lo stato non impone nulla, ma sfrutta la pigrizia mentale dei ...

repubblica : Il fascino irresistibile delle fake news - repubblica : RT @rep_tecno: Il fascino irresistibile delle fake news - cincinnato6 : RT @repubblica: Il fascino irresistibile delle fake news -