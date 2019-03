Il crollo della star vegana sorpresa a mangiare pesce «Vi chiedo perdono»

IL NOME DELLA ROSA/ Anticipazioni : crollo degli ascolti e lo scontro con l'Isola : Il NOME DELLA ROSA, Anticipazioni dell'ultima puntata del 25 marzo 2019: Salvatore decide di confessare, Guglielmo rimane in abbazia per risolvere il mistero...

Allerta Meteo - shock termico da stasera : crollo fino a -20°C - pesante avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore la struttura depressionaria di origine nord-atlantica, in discesa verso il mediterraneo centrale, interesserà dapprima le nostre regioni settentrionali per poi portarsi su quelle centrali nella giornata di domani. Questa discesa sarà accompagnata da venti forti dai quadranti settentrionali ed un conseguente calo delle temperature, anche marcato su parte delle regioni centrali. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : in arrivo perturbazione e venti forti con un deciso crollo delle temperature [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo Una struttura depressionaria di origine nord-atlantica, giungerà domani dal nord-Europa interessando, nella seconda parte della giornata, le regioni settentrionali italiane. La fase di maltempo sarà caratterizzata da forti venti dai quadranti settentrionali e da un marcato calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Pavia - 30 anni fa il crollo della Torre Civica 'Teniamo viva la memoria collettiva di quella tragedia' : Sono passati trent'anni da quella mattina del 1989 quando alle 8.55 la Torre Civica di Pavia crollò, portando con sé morte e distruzione. Quattro persone rimasero sotto le macerie: Pia Casella ...

Brasile : il crollo della diga di Brumadinho non è stato accidentale : Inquietanti risvolti si scoprono dalle indiscrezioni lasciate trapelare dagli inquirenti: il crollo della diga di residui minerali che ha provocato, lo scorso 25 gennaio a Brumadinho nello stato brasiliano di Minas Gerais, 197 morti e 111 dispersi, a quanto pare “non e’ stato un incidente”: ne sono convinti gli inquirenti responsabili dell’inchiesta sulla tragedia. “Le indagini condotte fino a questo momento ...

Basket A2 - nuovo crollo di Siena : l'erede della Mens Sana diserta la trasferta di Legnano e rischia l'esclusione : Il decennio del Basket italiano si era aperto con il predominio di Siena, il club dei sette scudetti consecutivi - due dei quali poi revocati - e delle Final Four di Eurolega 2011, l'ultima presenza ...

Storie italiane - il crollo emotivo della figlia di Sandro Mayer : lacrime per papà dalla Daniele : Sandro Mayer, a Storie italiane il ricordo commosso della figlia Isabella: non avrei mai pensato di star qui oggi a parlare di lui che non c’è più. “Non avrei mai immaginato un anno fa, quando c’era Ballando con le Stelle, di essere qui oggi a parlare di lui che non c’è più: mi rattrista tantissimo.

Sondaggi elettorali Ipsos : balzo della Lega - crollo M5s - ritorno del Pd : Sondaggi elettorali Ipsos: balzo della Lega, crollo M5s, ritorno del Pd Nuova rilevazione delle intenzioni di voto di Ipsos per il Corriere della Sera; l’istituto di Nando Pagnoncelli aggiorna i suoi dati sul consenso, dopo le due tornate di locali in Abruzzo e Sardegna, in vista delle Europee di maggio. Si conferma il trend registrato nei due voti regionali: la Lega cresce mentre affonda sempre più il Movimento 5 Stelle. Sondaggi ...

Solinas è il nuovo presidente della Regione Sardegna. I complimenti di Zedda. crollo M5S. : Anche se lo spoglio non è ancora terminato, non ci sono più dubbi, Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) è il nuovo presidente della Regione Sardegna. Lo ha riconosciuto anche il candidato del centrosinistra Massimo Zedda, che si è prontamente complimentato con lui, non appena il risultato è stato chiaro. Q...

Altre otto persone sono state arrestate in Brasile per il crollo della diga di Brumadinho : Altre otto persone sono state arrestate in Brasile per il crollo della diga di Brumadinho il 25 gennaio scorso, in cui erano morte 166 persone. 147 persone risultano invece ancora disperse. Alla fine di gennaio cinque persone erano già state arrestate

Brasile - la Vale sotto accusa per il crollo della diga : "Sapevano dei rischi" : Piú passano i giorni piú affiorano le responsabilità della dirigenza del secondo gruppo minerario al mondo. Incuria, superficialità ma anche risparmi sui costi per i controlli e le verifiche ...

Mistero sul crollo della batteria per l’Asus ZenFone 3 : alcuni suggerimenti dettagliati : Ci sono alcune interessanti dritte che posso condividere con voi oggi 13 febbraio, nel caso in cui abbiate riscontrato seri problemi con la batteria del vostro Asus ZenFone 3. Più che una vera e propria soluzione, in questo frangente voglio affrontare la soluzione sotto un altro punto di vista, concentrandomi prevalentemente sulle cause che potrebbero crearvi dei disagi in termini di autonomia. Dopo il nostro ultimo punto della situazione sullo ...

Nuovo crollo per gli ascolti della serata dei duetti di Sanremo 2019 - il team Baglioni perde colpi e ritmo : Gli ascolti della serata dei duetti di Sanremo 2019 si fermano ben al di sotto del record fatto registrare per la prima di Baglioni, con un 46,1% che fa dimenticare il boom di appena un anno fa nel quale si era ampiamente superato il tetto del 50% di share. Tantissimi gli artisti che si sono alternati sul palco dell'Ariston per la serata dedicata ai duetti, nella quale i campioni in gara sono stati supportati dai colleghi che hanno scelto di ...

Il nuovo video del crollo della diga in Brasile : Mostra il momento in cui una enorme colata di fango sommerge la mensa per i dipendenti della miniera adiacente