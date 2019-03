Il centrodestra unito festeggia E pensa già al voto di maggio

Basilicata - Salvini : centrodestra unito. Ai contestatori : 'Meno canne' - : Il vicepremier in visita per la campagna elettorale per le elezioni regionali del 24 marzo ha replicato ad alcune persone che gli urlavano '"buffone": "Ci fate tenerezza. Se non siete d'accordo è ...

La proposta di Aloisi per il centrodestra unito : "Se ci tengono a Poli con i fatti - stop a primarie e via al tavolo allargato"

Impegno - pace con la Lega e il centrodestra unito presenta oggi la Pavan : Vogliamo inoltre portare nel centrodestra unito la differenza che siamo, il nostro modo di intendere la politica cittadina e l'Amministrazione di Bassano». • Enrico Saretta

Rinnovo del consiglio provinciale : centrodestra unito alle elezioni : 'In vista delle elezioni provinciali ormai prossime, il centrodestra annuncia che a Brindisi correrà unito. Dopo una riunione ad Ostuni nelle ultime ore, i rappresentanti di Lega, Forza Italia, ...

La strategia di Berlusconi per far tornare Salvini unito al centrodestra non sta funzionando. Salvini ha altri piani : Berlusconi ha adottato una strategia tutta sua per riportare Salvini dal suo lato, ma le cose non stanno andando come pensava Un mix di critiche e lusinghe. O “una guerra a bassa intensità” come la descrive il Corsera. E’ la strategia che Silvio Berlusconi ha varato per indurre l’alleato leghista a fare ritorno nel centrodestra. Sia per incrinare l’asse col Movimento 5 Stelle, sia per saldare l’asse di Forza ...

Matteo Salvini telefona a Berlusconi “centrodestra resta unito” : Matteo Salvini telefona a Berlusconi “Centrodestra resta unito” Un malinteso, solo un malinteso. “Silvio, ti assicuro che mi hanno attribuito frasi che non ho mai detto” racconta Salvini a Berlusconi, stando ad un retroscena de La Stampa. “Sto andando a Cagliari e chiarirò tutto” rassicura. Ma cosa è successo? Nei giorni scorsi il Cavaliere, dai giornali, tv e radio, amareggiato apprendeva che il leader della Lega non ...

Berlusconi a Tgcom24 : 'Diciotti? Presa in giro M5s - centrodestra unito in Basilicata - Bardi candidato presidente' : Il pericolo di oggi è che alla guida del Paese c'è una componente, quella grillina, totalmente incompetente, incapace e disastrosa per la nostra economia".

Berlusconi a Tgcom24 : "Base M5s presa in giro |In Basilicata centrodestra unito - Bardi candidato" : Speciale "Fatti e Misfatti" di Paolo Liguori: il presidente di Forza Italia torna sul referendum online M5s e poi annuncia che in Basilicata il centrodestra correrà ancora unito e candiderà il generale Vito Bardi. "Saremo uniti anche in Piemonte, sceglieremo noi il candidato presidente".

Abruzzo - FI : centrodestra unito vince : 10.22 "L'Abruzzo lo ha confermato ancora una volta: il centrodestra è la maggioranza naturale fra gli elettori".Così il presidente FI Berlusconi,congratulandosi col neoeletto governatore Marsilio(FdI) "Oggi -continua- comincia la sfida di Forza Italia e del centrodestra per la Sardegna, la Basilicata, il Piemonte e infine per le Europee a maggio decisive per il futuro di Ue e Italia.Sono certo che il centrodestra unito avrà successo in tutte ...

Berlusconi : ‘Il centrodestra unito è il passato - il presente e il futuro dell’Italia’ : Ieri, in Abruzzo, durante la conferenza stampa per la presentazione del candidato del centrodestra Marco Marsilio alla presidenza della Regione, è intervenuto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. E' stata l'occasione anche e soprattutto, del destino e del futuro dell’Italia, dell’Europa e di tutto l’Occidente, puntando l’attenzione sugli obiettivi preminenti che i partiti italiani del centrodestra dovrebbero perseguire per garantire a ...

L'immagine del centrodestra unito sembra sempre più una foto tra ex : Torna in Abruzzo la foto di famiglia del centrodestra: Matteo Salvini, al fianco di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Ma lo 'stop' del segretario leghista ingiallisce subito L'immagine. "La partita dell'Abruzzo è molto concreta, è molto identitaria, non è traslabile in altre realtà", gela il 'capitano' a chi gli chiede di replicare gli appelli ripetuti degli ex alleati affinché il centrodestra torni a essere coalizione a ...

Silvio Berlusconi - 'centrodestra unito futuro dell'Italia'. Salvini lo frena : 'Ok in Comuni e Regioni ma...' : 'Il centrodestra è il futuro dell'Italia'. Silvio Berlusconi ci crede e da Pescara lancia la sfida per le regionali in Abruzzo , dove il candidato comune a governatore è Marsilio Marsilio di FdI, e ...

