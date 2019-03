Il caso del ragazzino-eroe Rami | frenata sulla cittadinanza

caso Sergio Vessicchio - le scuse del telecronista non bastano : dopo gli insulti sessisti sospeso dall’ordine dei giornalisti : Sergio Vessicchio sospeso dall’Ordine dei giornalisti della Campania: il telecronista, dopo gli insulti sessisti alla guardalinee, ha chiesto scusa Durante la gara tra Agropoli e Sant’Agnello si è consumata l’ennesima pagina di sessismo legato al mondo del calcio. Stiamo parlando del Caso che ha coinvolto Sergio Vessicchio, telecronista di CanaleCinqueTv, che ha aperto la telecronaca del match in questione con insulti sessisti conto ...

Zaira Nara commenta il caso Icardi : “se non gioca è colpa dell’Inter - non di Wanda. Il club gli ha dimostrato che…” : Zaira Nara difende la sorella Wanda Nara in merito al caso Icardi: il motivo del mancato impiego dell’argentino è dovuto ad una decisione dell’Inter, non alla volontà della moglie Novità sul caso Icardi in arrivo direttamente dall’Argentina. Nel corso del programma tv ‘We can talk’, è stato chiesto a Zaira Nara un commento su quanto accaduto fra sua sorella Wanda, Mauro Icardi e l’Inter. ...

Il complicato caso della morte di Imane Fadil : tra avvelenamento - Lupus e misteri : Tutte le strade restano aperte e il caso sembra sempre più complesso. Martedì 26 marzo dovrebbe cominciare l’autopsia sul corpo di Imane Fadil, una delle testimoni chiave del caso Ruby Ter morta in circostanza misteriose il primo marzo. La famiglia della modella di origine marocchina ha nominato un nuovo legale, Mirko Mazzali, dopo che l’avvocato Paolo Sevesi ha lasciato l’incarico, che spiega: «La famiglia non ha tesi precostituite, vuole ...

La politica torna a discutere di Ius soli dopo il caso del bus di Milano : Salvini: 'La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il 'Luna Park'. Ma con Rami possiamo incontrarci'. Anche il Pd registra i primi ...

Funzionario cinese minaccia giornalista del Foglio/ Il caso e il 'silenzio' Lega-M5s : Minacce esplicite a una gironalista del Foglio da aprte del capo ufficio stampa dell'ambasciata cinese durante la conferenza stampa con Xi Ping

Neonata nasce col feto della gemellina in grembo : il caso rarissimo : Neonata nasce con il feto della sua gemella in grembo: un fenomeno rarissimo, chiamato fetus in fetu, documentato per la prima volta nell?800 e verificatosi recentemente in Colombia, come...

IL caso/ Ecco come l'intelligenza artificiale cambia la selezione del personale : l'intelligenza artificiale impatta sul lavoro e sta cominciando a cambiare anche le attività di ricerca e selezione del personale

Il presidente del PSG Al – Khelaifi coinvolto in un caso di corruzione : Nuova tegola sul PSG, dopo l’inaspettata eliminazione dalla Champions e i problemi relativi al fairplay finanziario, arriva la notizia del coinvolgimento di Nasser Al – Khelaifi in un’inchiesta delle autorità francesi. Come rivela Mediapart e riporta l’edizione odierna de L’Equipe, il presidente del PSG è stato ascoltato mercoledì dal giudice per le indagini preliminari del Ufficio Nazionale Finanziario (PNF) ...

caso Icardi - il medico dell’Inter : “valutiamo la prossima settimana” : “Icardi sta inserendosi nel gruppo. Valuteremo all’inizio della prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per rimetterlo a disposizione completamente. Seguiremo un percorso normale”. Sono le importanti dichiarazioni del professore Piero Volpi, responsabile del settore medico dell’Inter sul Caso Icardi e sul rientro in squadra dell’argentino. ...

MotoGP : la sentenza sul caso Ducati sarà nota lunedì o martedì. La Corte d’Appello della FIM ha deciso di prendere tempo : Tutto rimandato: la Corte d’Appello della FIM esprimerà il verdetto sulla controversa appendice aerodinamica usata dalla Ducati nel corso del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP in Qatar per le giornate di lunedì o martedì. E’ questo quello che emerge al termine di una lunga giornata trascorsa a Mies, in Svizzera, vicino Ginevra. I tre giudici Anand Sashidharan, Lars Nilsson e Sakari Vuorensola si esprimeranno dopo un’attenta ...

Migranti - Luca Casarini indagato per il caso della 'Mare Jonio' : Luca Casarini , capo missione della Ong Mediterraneo , è indagato dalla procura di Agrigento nell'inchiesta sulla nave Mare Jonio. All'ex leader dei No Global vengono contestati gli stessi reati del ...