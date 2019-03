Il cane è l' animale che amo Il ritorno di Silvio Berlusconi

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019)? Sia detto con gentilezza, giusto i cani, alla fine, gli sono rimasti. E i gatti. E Michela Vittoria Brambilla, che di questi si occupa, soprattutto in televisione, uno spazio gentilmente offerto, messo a disposizione dal principale, opportunamente Rete4. Ed è questo, forse, l'atto politico, al momento, più evidente dell'intera strategia comunicativa azzurra. Risiede nella campagna pro "amici a quattro zampe", quasi che Forza Italia, nel frattempo, tra la chiusura della sede romana del Giornale e la desertificazione dei consensi nelle urne, si sia trasformata in un benefico ente protezione. Distesso, ovvio. Destino prevedibile, sempre accade nei partiti dal titolare unico, nel cesarismo. Miracoli tuttavia dell'estro, ecco che dalla seconda linea riappare Michela Vittoria Brambilla, insieme al suo intero canile, confederato al Movimento animalista, ...

