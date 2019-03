Il 4 aprile arriva nelle librerie “Il Sistema Casaleggio” di Nicola Biondo e Marco

aldiladelcinema

(Di lunedì 25 marzo 2019) Esce in tutte led’Italia il 4, edito da Ponte alle Grazie, il nuovo libro diCanestrari IlCasaleggio.Dopo il grande successo di Supernova – il primo libro scritto dai due autori nel 2017 che raccontava tutti i segreti, le bugie e i tradimenti del Movimento 5 Stelle –e Canestrari ritornano sul tema, analizzando più in profondità l’interoche si cela dietro un movimento politico che in pochissimo tempo è stato protagonista di un’inedita scalata al potere.IlCasaleggio, infatti, racconta come la famiglia Casaleggio in soli dieci anni sia riuscita a ribaltare i giochi di potere nel nostro paese e ricostruirli a proprio piacimento. Una storia italiana, questa, che investe però inevitabilmente anche il destino di tutti i paesi democratici. Comprendere cosa sia accaduto in Italia negli ultimi quindici anni, infatti, ...

NetflixIT : #CaptainMarvel e Nick Fury si riuniscono in questo alternative universe per il debutto alla regia di @brielarson. I… - SimonaMalpezzi : Tenetevi forte perché dal 1 aprile arriva la #SalviniTax. Per pagare #Quota100 il governo delle #tasse mette le man… - NetflixIT : La terza stagione di #Lucifer arriva il primo aprile e no non è un pesce d'aprile. -