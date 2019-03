I lavori alla Mazzini progettati da loro? Sì ma progettati male

Catania - conclusi con un giorno di anticipo i lavori alla pista dell'aeroporto : Si sono conclusi con un giorno di anticipo all'aeroporto di Catania Fontanarossa i lavori per la sistemazione di una parte della via di rullaggio dello scalo. Nel dettaglio, si è proceduto al ...

Lanciano - affidati i lavori di completamento della bretella da via Bergamo alla zona artigianale : Sono stati affidati i lavori di completamento funzionale e messa in sicurezza della strada che collegherà via Bergamo alla zona artigianale di Villa Martelli, a Lanciano. Il settore lavori Pubblici ha ...

Pallavolo – Conclusi a Roma i lavori del Consiglio Federale : Tutte le decisioni del Consiglio Federale del 8 marzo Si è conclusa oggi a Roma la riunione del Consiglio Federale. In apertura dei lavori il Presidente Pietro Bruno Cattaneo ha voluto ricordare l’importante appuntamento della cerimonia di premiazione della Hall of Fame 2019, in programma al Salone d’Onore del Coni lunedì 25 marzo. Queste le principali delibere assunte dal Consiglio Federale. CAMPIONATO EUROPEO U16 – Sarà ...

Ospedaletti : affidato alla ditta Silvano di Sanremo il restyling di piazza Europa - lavori al via nei prossimi giorni - Foto - : ... che sarà morbida nella zona dedicata ai giochi per i bambini, mentre saranno anche realizzati, una camminata in ed alcune gradinate per eventuali spettacoli all'aperto. Si tratta di un importante ...

Don Buonaiuto a sorpresa : 'No alla Salvinofobia - lavoriamo a corridoi umanitari' : La politica messa in atto da Matteo Salvini riguardo all'immigrazione, com'è noto, divide l'opinione pubblica: c'è chi si schiera dalla sua parte e benedice la scelta di chiudere i porti alle Ong per sollevare a livello internazionale un problema di cui l'Europa ha spesso lasciato il carico alla sola Italia, altri invece ritengono inumano lasciare in mare aperto decine e a volte centinaia di persone in nome di un principio che sarebbe mosso ...

Quando i treni non si 'incrociano' : lavori al via alla stazione di Bojano : L'intervento partirà lunedì 4 marzo. Previste modifiche agli orari di percorrenza CAMPOBASSO. lavori strutturali al via alla stazione ferroviaria di Isernia. Ad annunciarlo la società Rfu. I lavori ...

Il dramma di Ermanno lavorini mise fine alla nostra adolescenzafoto : I sospetti e i depistaggi che cinquant’anni fa sconvolsero l’ItaliaLa condanna di tre ragazzi e le tante domande senza rispostaUno di loro oggi dice: «C’erano degli adulti che ci guidavano»

Il dramma di Ermanno lavorini mise fine alla nostra adolescenza : Si chiama Giuseppe, gestisce varie sale cinematografiche ed ha fama di uomo di mondo. Per dimostrare che lui non c'entra dovrà calarsi i pantaloni davanti ai poliziotti. «Solo in Italia poteva ...

Summit Pedofilia Vaticano : seconda giornata dei lavori alla presenza del Papa : Entra nel vivo il Summit sulla Pedofilia nella Chiesa, fortemente voluto da Sua Santità, Papa Bergoglio. Obiettivo di questo vertice è quello di trovare soluzioni definitive per estirpare questo male dalle organizzazioni ecclesiastiche. Quello dei preti pedofili è un argomento scottante, che ha rischiato di fare davvero male alla Chiesa Cattolica. Ad oggi, molte diocesi in tutto il mondo, hanno denunciato episodi spiacevoli avvenuti nei ...

Paolo Savona chiede 700mila euro di danni a Bonisoli e Raggi per i lavori alla Rinascente : Sostiene di non riuscire a condurre una vita tranquilla, nella sua casa da 200 metri quadri di via del Tritone, nel centro di Roma, di sentire troppi rumori e di non riuscire a trovare parcheggio. Per questo motivo il ministro Paolo Savona ha chiesto quasi 700mila euro di danni al Comune di Roma, alla Soprintendenza e anche al suo collega Alberto Bonisoli, vertice del dicastero dei Beni culturali. La vicenda - riportata su Repubblica - è ...

lavori per il Morandi - l'allarme dei Municipi : "Il piano amianto prima di demolire - va tutelata la salute degli abitanti" : Un piano amianto, il doppio di centraline per rilevare la qualità di aria e rumore. Un incontro ogni settimana e report giornalieri, inviati via mail a cittadini e comitati. L'osservatorio ambiente e ...

Scontro sulla Tav - Coppola replica a Toninelli 'Mia partecipazione alla costi-benefici marginale Ho partecipato a tutti i lavori' : Politica Tav, Ponti in audizione: "Analisi costi-benefici strumento imperfetto, ma unico possibile" Altro che partecipazione marginale, dunque, come vorrebbe far credere il ministro. Si tratta invece ...

Sergio Mattarella riallaccia i rapporti con la Francia - telefonata con Macron : “lavoriamo insieme” : Colloquio telefonico tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente francese, Emmanuel Macron. I due capi di Stato hanno riaffermato l'importanza dei rapporti tra i due Paesi: "La Francia e l'Italia, che hanno costruito insieme l'Europa, hanno una responsabilità particolare per operare di concerto alla difesa e al rilancio dell'Unione Europea".Continua a leggere