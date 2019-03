Houellebecq il tradizionalista

ilfoglio

(Di lunedì 25 marzo 2019) In “, ou la provocation permanente”, Jean-François Patricola scriveva in tempi non sospetti che il più celebre e celebrato tra gli scrittori francesi aveva sbaragliato il mercato e la critica grazie a una furbissima operazione mediatica. Tutti i romanzi di questo dolente moralista, il mis

cinziasams : RT @ilfoglio_it: Dopo le ammucchiate, il nichilismo e il buddismo Houellebecq ci riprova con “la restaurazione cattolica più rigorosa” - di… - ilfoglio_it : Dopo le ammucchiate, il nichilismo e il buddismo Houellebecq ci riprova con “la restaurazione cattolica più rigoros… - MarcoCantamessa : RT @claudiocerasa: Il tradizionalista – Houellebecq dopo le ammucchiate, il nichilismo e il buddismo. Lo scrittore ci riprova con “la resta… -