Hall of Fame Volley | premiati Eleonora Lo Bianco e Paolo Tofoli Oggi la cerimonia | tutti

Pallavolo - lunedì in programma a Roma la Cerimonia di Premiazione della Hall of Fame : Presenti alla Cerimonia anche Giovanni Malagò e Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lunedì 25 marzo 2019 alle ore 11, presso il Salone d’Onore del Coni, è in programma la Cerimonia di Premiazione della Hall Of Fame della Pallavolo Italiana. All’evento interverranno il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Giancarlo Giorgetti, il presidente ...

Brian May alla Rock and Roll Hall of Fame 2019 insieme a Trent Reznor per presentare i nuovi iscritti : Il 29 marzo la presenza di Brian May alla Rock and Roll Hall of Fame 2019 sarà nel panel insieme a Trent Reznor dei Nine Inch Nails, David Byrne dei Talking Heads, Janelle Monáe, Harry Styles, John Taylor e Simon Le Bon dei Duran Duran e Susanna Hoffs delle Bangles. I big appena elencati dovranno fare gli onori di casa agli artisti che verranno inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame presso il Barclays Center di New York, e ciascuno di essi ...

Atletica – Prestigioso riconoscimento per Giusy Versace : l’atleta nella “Hall of fame della Cultura sportiva” di Matera : Giusy Versace entra nella “Hall of fame della Cultura sportiva” di Matera Quello che si è appena concluso è stato un weekend molto intenso per Giusy Versace. Dopo aver inaugurato venerdì 8 marzo “Wall of Dolls” di Ca’ Pesaro a Venezia, il muro simbolico di bambole per dire basta alla violenza sulle donne, l’atleta paralimpica e parlamentare ha poi raggiunto Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, per ricevere nella giornata di sabato ...

Sergio Marchionne - Dopo la Hall of Fame - il premio World Car Person of the Year : Sergio Marchionne continua a ricevere riconoscimenti anche Dopo l'inattesa scomparsa dello scorso luglio. Dopo essere stato inserito a gennaio nella Automotive Hall of Fame, l'ex amministratore delegato del gruppo FCA è stato insignito del premio "World Car Person of the Year".premio consegnato a Manley. Il riconoscimento, assegnato da una giuria composta da 86 giornalisti di 24 Paesi, è stato consegnato nelle mani del suo successore, ...

Hall of fame FIGC entrano Totti - Zanetti - Allegri e Antognoni : Hall OF fame FIGC – Si amplia con altri 11 ingressi eccellenti la ‘Hall of fame del calcio italiano’, istituita nel 2011 dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio. Hall of fame FIGC, due novità di rilievo […] L'articolo Hall of fame FIGC entrano Totti, Zanetti, Allegri e Antognoni proviene da ...

Totti - Zanetti e Allegri nella ‘Hall of Fame’ : Si aggiungono altri 11 ingressi eccellenti nella “Hall of Fame del calcio italiano”, istituita nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del calcio per celebrare i calciatori che hanno lasciato un segno nella storia del calcio. Due novità di rilievo: un premio al fair play dedicato all’ex calciatore della Nazionale Davide Astori e un riconoscimento speciale assegnato a Gianni Brera. Questi i nomi degli 11 premiati: ...

