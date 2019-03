Guardalinee donna insultata da giornalista | per lui sospensione da parte dell' Odg Campania

Sergio Vessicchio - insulti di stampo sessista a Guardalinee donna : Anche se si è ben coscienti della perpetuata sussistenza di fenomeni di sessismo, parole del genere suscitano sempre un certo effetto, specialmente in un contesto che dovrebbe essere il simbolo dell'inclusione, cioè lo sport. Specialmente dopo i fatti di cronaca che costellano le prime pagine dei quotidiani e che vedono le donne spesso coinvolte in un tira e molla tra la centralità dell'uomo e una severissima opinione pubblica, avvenimenti di ...

Telecronaca maschilista e vergognosa in Eccellenza campana - offese verso Guardalinee donna : Ieri pomeriggio è successa una cosa gravissima durante la Telecronaca di Eccellenza campana nella partita tra Agropoli e Sant'Agnello. È successo infatti che le pesanti parole del telecronista locale Sergio Vessicchio, hanno scatenato grandi polemiche da parte del mondo del pallone, e dell'universo femminile in generale. Parole offensive e gravi nei confronti della guardalinee donna Il giornalista della tv locale Canale Cinque, prima dell'inizio ...

