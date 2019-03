Google Stadia e i videogiochi brutti che però hanno spaccato!

Google Stadia sarà in competizione diretta con PlayStation e Xbox? : Come ormai saprete, la nuova piattaforma di gioco di Google, Stadia, non è una console, ma piuttosto un servizio di streaming. Ma nonostante questo, è lecito chiedersi se Google vede la sua nuova piattaforma come un nuovo protagonista nella competizione tra PlayStation e Xbox.IGN ha avuto l'occasione di parlare con Phil Harrison di Google proprio di questo: Google vede Stadia come concorrente diretto dei due colossi per l'attuale generazione o ...

Google Stadia sarà in competizione con PlayStation e Xbox? : Come ormai saprete, la nuova piattaforma di gioco di Google, Stadia, non è una console, ma piuttosto un servizio di streaming. Ma nonostante questo, è lecito chiedersi se Google vede la sua nuova piattaforma come un nuovo protagonista nella competizione tra PlayStation e Xbox.IGN ha avuto l'occasione di parlare con Phil Harrison di Google proprio di questo: Google vede Stadia come concorrente diretto dei due colossi per l'attuale generazione o ...

Google Stadia "spaventa" diversi sviluppatori indie : Google Stadia potrebbe rappresentare una piccola grande rivoluzione per l'universo videoludico ma per quanto sviluppatori AAA come Ubisoft e id Software abbiano già confermato il proprio supporto al servizio di Google, non tutti sembrano aver assoluta fiducia in questa piattaforma, soprattutto in ambito indie.Destructoid ha pubblicato un interessante articolo in cui interpella proprio degli sviluppatori indipendenti cercando di capire la loro ...

Google Stadia avrà un prezzo di 15 dollari al mese? Ecco la previsione di un analista : Google Stadia ha suscitato molto scalpore dal suo annuncio alla Game Developers Conference. La prospettiva di un servizio di streaming di giochi basato su cloud che possa funzionare senza problemi su tablet, browser, TV e quant'altro sembra un vero sogno. Google si sta impegnando molto, anche se a questo punto mancano numerosi dettagli cruciali.Uno di questi dettagli è il prezzo. Mentre Google svelerà il suo catalogo di giochi in estate, la ...

Prezzo Google Stadia competitivo già dal lancio? Le indiscrezioni al 25 marzo : L'esordio di Google nel mondo videoludico con Google Stadia è stato salutato indubbiamente con parecchia curiosità dalla community dei videogiocatori. Ovviamente vedere un colosso come quello statunitense (sostanzialmente estraneo al media) approcciare di punto in bianco a un settore come quello dei videogiochi lascia ben sperare in vista del futuro: i forti investimenti che prenderanno infatti vita nel corso dei prossimi mesi sono un chiaro ...

Google Stadia : prezzo - uscita e cos’è. I requisiti per i giochi : Google Stadia: prezzo, uscita e cos’è. I requisiti per i giochi È stata annunciata come la piattaforma streaming per giochi targata Google. Phil Harrison a capo del progetto ha assicurato che ci saranno importanti esclusive per Google Stadia. Gli interrogativi non ruotano solamente attorno al prezzo e alla data di debutto della piattaforma, ci sono grossi dubbi anche sui possibili problemi di latenza. Ecco i dettagli. Google Stadia: ...

Google Stadia contro PS4 - Xbox One e Nintendo Switch? Non necessariamente : Un vero e proprio turbine mediatico quello scatenato nel corso dell'ultima settimana da Google Stadia. La nuova console del colosso statunitense si appresta infatti a sconvolgere il mercato videoludico, andando a insidiare le posizioni ormai consolidate da decenni dei vari leader di settore, vale a dire Sony, Microsoft e Nintendo. Sarà ovviamente un percorso lungo e tortuoso, ma la potenza del brand alle spalle del progetto consente agli ...

Microsoft xCloud è la risposta a Google Stadia che porterà i giochi Xbox sui dispositivi Android : Microsoft ha svelato qualche anticipazione su xCloud, la sua prossima piattaforma di gioco cloud che sarà probabilmente la principale rivale di Google Stadia L'articolo Microsoft xCloud è la risposta a Google Stadia che porterà i giochi Xbox sui dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Come funziona la console Google Stadia? Ecco la connessione da avere per usarla al meglio : Ormai lo avrete capito un po' tutti, la console Google Stadia in realtà non è una console nel senso più tradizionale del termine. Con Stadia, Google vuole rivoluzionare il modo di creare e fruire i videogiochi, permettendo di accedere ai propri titoli preferiti da qualsiasi dispositivo dotato di schermo e connessione alla rete, utilizzando l'infrastruttura alla base di Project Stream e il browser Chrome. Il tutto in nome dell'inclusività, con ...

Google presenta Stadia come nuova piattaforma per il gaming : La vera novità di questa ultima 33esima edizione della Game Developers Conference 2019 (GDC) tenuta al Moscone Center di San Francisco è stata la presentazione di Stadia, cioè il servizio di gaming in streaming di Google che ricorda a grandi linee il PlayStation Now della PS4. Si tratta di una piattaforma software e non di una console che attraverso Chrome permetterà a tutti in una manciata di secondi di accedere, grazie al link Play ...

Google Stadia : non saranno ammessi giochi per adulti : Il vice presidente di Google ha affermato che la società non consentirà contenuti per soli adulti sulla sua nuova piattaforma di streaming, Stadia. In un'intervista con PCGamesN durante la GDC 2019, Phil Harrison ha affermato che il servizio utilizzerà una pratica "standard del settore" per decidere quali titoli arriveranno e quali no attraverso il servizio.Harrison afferma che Google utilizzerà "quello che descriverei genericamente come ...

"Google Stadia fa parte di un allontanamento dalle console inevitabile e di sola andata" : Google Stadia è un servizio che si è presentato in pompa magna e che ha inevitabilmente spinto utenti e addetti ai lavori a chiedersi se questo sia l'inizio della fine delle console. Lo streaming sarà la prossima grande rivoluzione che cambierà completamente l'industria videoludica?L'ex chairman di Sony, Andrew House, ormai un anno fa aveva parlato dello streaming come della possibile prossima grande svolta del videogioco e di questo ne è ...

Alle 18 : 30 in diretta con EuroLive : i pro e i contro di Google Stadia e il gaming via streaming per le aziende e i giocatori : Le dirette di Eurogamer.it vi accompagnano verso il weekend con EuroLive e in particolare con un approfondimento molto interessante su un argomento del momento: Google Stadia e in generale il gaming via streaming.La live in questione cercherà di sondare i pro e i contro di questo tipo di servizi analizzando sia la prospettiva delle grandi aziende che quella dei consumatori, dei gamer che si troveranno di fronte a questi servizi tutti da ...

La console Google Stadia non è mai esistita : le origini di un progetto pensato per lo streaming : Tranquilli, cari appassionati geek, la console Google Stadia è stata effettivamente annunciata tra le luci e i colori della GDC 2019 di San Francisco. Semplicemente, la visione sul futuro del gaming del colosso di Mountain View è assai diversa da quella che si aspettava una certa frangia di utenza. In particolare quella più conservatrice. Stadia, infatti, non è una console tradizionale: come vi ho spiegato in questo articolo, si presenta come ...