Google permette di aggiungere più risultati sportivi fluttuanti e introduce i risultati

Google Foto - corretta una vulnerabilità che permetteva di tracciare la posizione degli utenti : Una vulnerabilità di Google Foto, ora corretta, permetteva a un eventuale malintenzionato di ottenere lo storico della posizione degli utenti.

Google Stadia : la funzione "Crowd Play" permetterà agli spettatori di giocare con i loro streamer preferiti : Alla Game Developers Conference di quest'anno, Google ha annunciato Stadia, una nuova piattaforma progettata per lo streaming dei giochi. Come parte di Stadia, Google ha rivelato una funzione YouTube chiamata Crowd Play. L'Head of gaming di YouTube Ryan Wyatt ha mostrato la feature, che consente agli spettatori di fare la coda e giocare con i loro streamer preferiti.Come riporta Polygon, Wyatt ha fornito un esempio dove degli spettatori guardano ...

Google Stadia : il sistema Style Transfer ML permetterà di modificare gli ambienti all'interno dei giochi : Come ormai saprete, durante la Game Developers Conference 2019, Google ha svelato Stadia, il suo innovativo servizio streaming, e ha mostrato una caratteristica particolarmente accattivante, chiamata Style Transfer ML, una tecnica di apprendimento automatico che ricompone le immagini nell'estetica di altre immagini, consente agli sviluppatori di mappare automaticamente texture e palette di colori da immagini e foto negli ambienti di gioco, ...

Amazfit Maps permette di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps su Amazfit Pace - Stratos e Verge : Amazfit Maps è un'applicazione che permette di ricevere le indicazioni di navigazione di Google Maps direttamente sugli smartwatch Amazfit Pace, Amazfit Stratos e Amazfit Verge. Le indicazioni stradali inviate dall'app allo smartwatch comprendono il nome della via che si sta percorrendo, la distanza dalla prossima svolta, la distanza da percorrere e il tempo stimato necessario per giungere a destinazione.

Google sembra intenzionata a permettere agli utenti di testare le app a pagamento prima di acquistarle : sembra che Google consenta agli utenti di testare le app a pagamento prima di acquistarle in maniera simile alle Android Instant App, le applicazioni che possono essere provate gratuitamente dagli utenti senza la necessità di installarle sui propri dispositivi. Un approccio orientato alla prova gratuita risulterebbe meno vincolante e non rischierebbe di mettere gli utenti nella condizione di dover abusare della pratica di rimborso.

Google Chrome Canary v75 permette di inviare direttamente le schede agli altri dispositivi : Una nuova funzionalità introdotta nella versione 75 di Chrome Canary migliora questo processo permettendo all'utente di inviare direttamente una scheda a un altro dispositivo con Chrome Canary. Dopo aver abilitato l'opzione "Invia scheda a sé" in Chrome://flags#enable-send-tab-to-self, sarà possibile inviare schede aperte da uno dei dispositivi con Chrome Canary a un altro.

La sezione Labs dell'app Google vi permette di testare funzioni ancora in fase di sviluppo : Google ha introdotto nell'ultima beta della sua app una nuova sezione, chiamata Labs, che permette di provare in anteprima nuove funzioni ancora in fase di sviluppo.

Samsung non permette di lanciare Google Assistant con il tasto Bixby - ma c'è una soluzione : Con un recente aggiornamento Samsung permette di rimappare l'uso del tasto Bixby, ma non consente di avviare Google Assistant. Ma c'è un modo per risolvere la cosa.

L'app Google Home permette ora di cambiare il colore delle luci smart : L'app Google Home si aggiorna alla versione 2.9 e permette finalmente di cambiare il colore delle luci smart associate, ammesso che queste supportino la funzione.