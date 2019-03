Gomorra 4 | arrivano i Levante | anticipazioni primo episodio del 29 marzo

tvzap.kataweb

(Di lunedì 25 marzo 2019) Siamo all’indomani del tragico epilogo della festa sulla barca di Sangue Blu e dei suoi compagni. Genny è sopravvissuto a tutto, anche all’Immortale, ma qualcosa in lui si è spezzato: senza suo fratello a consigliarlo non è più certo di poter tenere insieme i pezzi del proprio mondo. Così inizia la quarta stagione di, 12 episodi, in onda da venerdì 29su Sky Atlantic.LEGGI:4, Gerry Savastano: last man standingMa una cosa, Genny, la sa. Ciro ha dato la vita perché lui potesse spendere la sua insieme ad Azzurra e al piccolo Pietro, e questo è un dono che non può e non deve andare sprecato. L’ultimo dono di Ciro Di Marzio, infatti, corre un grave rischio. Perché oggi, con Sangue Blu che ha riconquistato il regno di suo nonno e i Capaccio che smaniano per allargarsi ai danni di Secondigliano, Napoli è più che mai all’alba di una nuova stagione di guerra e di ...

