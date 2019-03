Golf | PGA Tour 2019 | Paul Casey non trema nel finale e si aggiudica il Valspar

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Successo con brivido nelperalChampionship. Il giocatore inglese è riuscito nella difficile impresa di difendere il titolo conquistato lo scorso anno presso l’Innisbrook Resort di Palm Harbor, in Florida (Stati Uniti d’America) e ha centrato la terza vittoria in carriera sul PGA. Dopo aver cominciato l’ultimo giro al comando, il 41enne di Cheltenham ha affrontato le ultime due buche con un colpo di margine sugli inseguitori, ma ha rischiato di compromettere il successo con un bogey alla 17. L’errore ha infatti portato lo statunitense Jason Kokrak in testa alla classifica provvisoria con lo stesso score del britannico. Nell’ultima buca però il giocatore americano non ha retto la tensione ed è incappato in un bogey che lo ha fatto scivolare indietro.è invece stato glaciale e con il par alla 18 ha chiuso in ...

