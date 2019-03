Giustizia sociale | le proposte del Forum disuguaglianze | “Salario minimo a 10 euro e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Fissare a 10il salarioper i lavoratori, fare pressione sui giganti del web per dare ai cittadini la sovranità sui dati personali e sugli algoritmi, introdurre un’eredità universale di 15milaper tutti i giovani che raggiungono la maggiore età. Queste sono solo alcune delle 15presentate dale diversità con l’obiettivo di promuovere lain Italia e combattere le disparità economiche.Cento persone al lavoro per due anni Si tratta di un lavoro di ricerca durato oltre due anni, a cui hanno partecipato 100 persone tra economisti, ricercatori e membri delle società civile di tutto il Paese. “Levanno ridotte non perché altrimenti si rischiano tensioni sociali, ma perché è giusto secondo criteri di etica pubblica”, ha dichiarato l’ex ministro del governo Monti Fabrizio Barca durante la presentazione che si è ...

