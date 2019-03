Giustizia sociale - le proposte del Forum disuguaglianze : “Salario minimo a 10 euro e 15mila euro di eredità universale” : Fissare a 10 euro il salario minimo per i lavoratori, fare pressione sui giganti del web per dare ai cittadini la sovranità sui dati personali e sugli algoritmi, introdurre un’eredità universale di 15mila euro per tutti i giovani che raggiungono la maggiore età. Queste sono solo alcune delle 15 proposte presentate dal Forum disuguaglianze e diversità con l’obiettivo di promuovere la Giustizia sociale in Italia e combattere le disparità ...

Zingaretti : 'Serve rimettere al centro la Giustizia sociale' : «È indispensabile rimettere al centro della nostra politica la giustizia sociale», ha aggiunto, perché «la lotta alla povertà é la condizione per stare meglio tutti».

Pd - Zingaretti : "Deve cambiare tutto. Rimettere al centro la Giustizia sociale" : Zanda Zanda: non votare Gentiloni sarebbe dato politico - "Non votare Gentiloni presidente segnalerebbe una situazione politica". Così Luigi Zanda, senatore Pd, designato per la carica di nuovo ...

Giornata Internazionale della Giustizia sociale : tutela della persona : In occasione della Giornata Internazionale della Giustizia Sociale, oggi 20 febbraio, interviene con una nota il Coordinamento Nazionale Docenti Lucca