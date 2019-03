Giovani promesse | la Gazzetta premia Barella come top under 23

Giovani promesse 'virtuali' : Fifa 19 - non sottovalutate Kean! Ha un'arma segreta : ... segna sempre: Moise Kean è uno dei nuovi beniamini dei tifosi della Juventus e a piccoli passi ha iniziato la sua scalata nel mondo del calcio. Anche nel virtuale, su Fifa 19 : la doppietta contro l'...

Giovani promesse - Strakosha top del 26° turno. Parate e stakanovismo : Thomas Strakosha il vincitore del contest settimanale della Gazzetta dello Sport, che in collaborazione con Gillette va a caccia dei migliori Under 23 della Serie A. Il portiere della Lazio, protagonista della vittoria dei biancocelesti nel derby con la Roma, ha sbaragliato ...

Giovani promesse - è Donnarumma il miglior under 23 di febbraio : Protagonisti dell'iniziativa «Giovani promesse», che la Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette ha partorito per scoprire i migliori Giovani talenti, italiani e stranieri, che popolano la ...

Giovani promesse : Piatek - l'uomo che sussurra ai gol. È il top del 24° turno : I lettori hanno puntato forte su di lui e, con un distacco notevole, il polacco ha vinto il sondaggio settimanale della Gazzetta dello Sport, che in collaborazione con Gillette sta portando avanti l'...

Giovani promesse - Paquetà top della 23ª giornata : il bello deve ancora venire : Lucas Paquetà è il vincitore del sondaggio settimanale della Gazzetta dello Sport, che in collaborazione con Gillette sta portando avanti l'iniziativa 'Giovani promesse' per dare risalto ai migliori Under 23 della Serie A. Il brasiliano del Milan è stato il più votato della ...

Flamengo - incendio nel dormitorio del centro sportivo : muoiono 9 Giovani promesse : Una tragedia scuote il calcio brasiliano. A Vargem Grande (Rio), nel centro di allenamento del Flamengo, un incendio di grandi dimensioni scoppiato alle 5.17 locali di ieri mattina ha devastato gli alloggi dei ragazzi delle giovanili. Il bilancio è tragico: dieci morti, fra i quali sei baby giocator

Giovani promesse - Donnarumma il top del 22° turno. Gigio è un bunker! : Gianluigi Donnarumma il vincitore del sondaggio settimanale della Gazzetta dello Sport, che in collaborazione con Gillette sta portando avanti l'iniziativa 'Giovani promesse' per dare risalto ai migliori Under 23 della Serie A. I lettori non hanno avuto dubbi nel votare il ...

Giovani promesse : Donnarumma-Orsolini-Kouame - VOTA il migliore : Archiviata la 22ª giornata, come sempre la palla passa ai lettori che possono VOTAre il calciatore preferito delle Giovani Promesse, la grande iniziativa della Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette volta alla scoperta dei migliori under 23 della Serie A, italiani e stranieri. Tra i tanti talenti che si sono messi in mostra in questo turno di campionato, la ...

Giovani promesse - Chiesa il migliore del 21° turno. Il faro della gioventù azzurra : Già, perché Federico è uno dei punti di riferimento della nouvelle vague azzurra, nonché il protagonista assoluto del sondaggio settimanale della Gazzetta dello Sport, che in collaborazione con ...

Giovani promesse : Chiesa-Locatelli-Pinamonti VOTATE i migliori Under23 : La palla torna ai lettori per il secondo sondaggio 'Giovani Promesse', il primo è stato vinto da Zaniolo ,, grande iniziativa firmata Gazzetta dello Sport in partnership con Gillette, volta a far conoscere i migliori under 23 della Serie A, italiani e stranieri. Entro le 14 di domani è possibile votare uno tra i talenti che si sono messi in luce ...

Le promesse mai mantenute degli slam Giovanili. Ma Musetti... : Lorenzo Musetti che vince un titolo slam juniores , a 16 anni, quindi con due anni d'anticipo rispetto ai limiti di categoria, è una bellissima notizia, che regala un fantastico sorriso a tutto il ...