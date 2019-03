Giornata europea del gelato artigianale Bortolot | ' Nell' Unione europea | il settore dei

Giornata mondiale dell’acqua : l’Agenzia Spaziale Europea mostra come tutelarla [VIDEO] : In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, un video dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) mostra tutti i modi in cui lo spazio può aiutare a tutelarla e a raggiungere la sfida globale lanciata dall’ONU, cioè più acqua per tutti entro il 2030. Il video mostra come i satelliti che osservano la Terra monitorano le nostre preziose risorse idriche, e come possono aiutarci a localizzare e controllare le fonti d’acqua dolce ...

Food : al via la Giornata europea del gelato artigianale : Domenica 24 marzo tutti i gelatieri d’Europa si uniranno per celebrare la settima edizione della Giornata europea del gelato artigianale, unica Giornata che il Parlamento europeo abbia finora dedicato a un alimento. Il gelato day, con il coordinamento di Artglace e il supporto di Acomag, Confartigianato, Longarone Fiere, Sigep di Italian exhibition group e Uif-Unione italiana Food, è un’occasione unica per promuovere in tutta Europa il sapere ...

Golf - European Tour 2019 : al Qatar Masters cominciano in testa Arnaus e Walters. Decimo Edoardo Molinari - Giornataccia per gli altri italiani : Si è concluso per quasi tutti il primo giro del Qatar Masters, in corso al Doha Golf Club. Soltanto l’australiano Lucas Herbert, il sudafricano Louis De Jager e l’inglese Tom Murray sono stati fermati all’ultima buca (che per loro è la 9 invece della 18, dato che sono partiti dalla 10) per concluderla domani mattina. Al comando si posiziona il duo composto dallo spagnolo Adri Arnaus, ventiquattrenne che l’anno scorso ha ...

Giornata europea del Numero Unico di Emergenza : Lunedì, 11 febbraio,“Open Day” per la Giornata del Numero Unico Emergenza 112. La Centrale Unica di Risposta a Catania apre al pubblico