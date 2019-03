Giornata della Filatelia 2019

Pallanuoto - i migliori italiani della 22ma Giornata di Serie A1. Giacoppo non basta all’Ortigia - big avanti tutta : La 22ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha riservato la pesantissima vittoria del Posillipo in casa dell’Ortigia per il quarto posto e le vittorie risicate ma preziosissime in ottica salvezza diretta e play-out di Quinto, Savona e Napoli, oltre agli scontati successi delle prime tre della classe. Di seguito i migliori italiani dell’ultimo turno del massimo campionato: Massimo Giacoppo (Ortigia): l’ultimo ad arrendersi tra ...

Inter-Lazio e Roma-Napoli sono i big match della 29esima Giornata di serie A : Il 29mo turno di serie A prevede due gare di notevole interesse e cioè Inter-Lazio e Roma-Napoli, entrambe importanti per quanto riguarda la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, dunque, la parte alta della classifica. Inter-Lazio si giocherà alle ore 20:30 del 31 marzo e sarà trasmessa da Sky, Sky Go (streaming) e, in radio, su Radio Uno Rai. ...Continua a leggere

Volley femminile - le migliori italiane della 25ma Giornata di Serie A1. Paola Egonu inarrestabile - Francesca Villani guida Brescia all’impresa : Si è svolta nel fine settimana la 25a giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Nel penultimo turno di campionato prima dei playoff sono arrivati diversi risultati inattesi, come le sconfitte di Conegliano e Scandicci rispettivamente sul campo di Brescia e di Bergamo. Successo importante per Busto Arsizio contro Casalmaggiore nella lotta per il quarto posto, mentre in coda il passo falso di Chieri ha regalato la salvezza a ...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciannovesima Giornata di Serie A. Salvai brava e sfortunata - Guagni un motorino : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CECILIA Salvai (JUVENTUS) – Era la partita più attesa e sentita e lei ha risposto presente. Tempi d’anticipo perfetti, più classe e grinta da vendere contro Ilaria Mauro e ...

Video/ Reggina-Catania - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - 32Giornata - : Video Reggina-Catania, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita di Serie C girone C. Trasferta da incubo per gli etnei.

Video/ Sudtirol-Vicenza - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie C - 32Giornata - : Video Sudtirol-Vicenza, 2-2,: highlights e gol della partita valevole per la 32giornata di Serie C girone C. Al Druso di Bolzano finisce in parità.

Volley - i migliori italiani della 26ma Giornata di Superlega. Sbertoli e Vettori i migliori con vista sull’azzurro : Nel weekend si è disputata la 26^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. RICCARDO Sbertoli: Guida con maestria la Revivre Axopower all’impresa di giornata, la vittoria al tie break contro la capolista Perugia. Una prestazione di spessore del giovane alzatore milanese che punta alla chiamata in azzurro per l’estate ...

Vela – Trofeo Roberto Bianchi : splendida Giornata per la 41ª edizione della regata nel Gargnano del Garda : Vento e sole per la 41ª edizione del Trofeo Roberto Bianchi nelle acque di Gargnano del Garda Il 41° Trofeo Roberto Bianchi ha aperto, come consuetudine, la stagione primaverile del Circolo Vela Gargnano, lungo la riva lombarda del Garda. Quasi 40 imbarcazioni con oltre 150 velisti, si sono presentate sulla linea di partenza. Si va via con le raffiche del Pelèr (10-12 nodi) che accompagnerà le flotte per più di meta prova, boa Nord appena ...

Basket - i migliori italiani della 23a Giornata di Serie A1. Aradori risponde presente - Mussini e Cervi fondamentali per Reggio Emilia : Qualche protagonista usuale, qualcun altro diverso: il sunto della giornata italiana nel 23° turno di Serie A è tutto qui, anche in ragione della differente complessità di svariati scontri per quel che concerne la classifica. A prendersi la palma di migliore italiano è Pietro Aradori, decisivo nella vittoria della Virtus Bologna sulla VL Pesaro nell’anticipo del sabato: per lui 19 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per 17 di valutazione in un ...

Serie C - i risultati della 32Giornata : pari Pordenone - sale il Monza. Stop Entella : Girone A La Virtus Entella resta in vetta nel Girone A di Serie C, anche se il pareggio 0-0 contro il Siena non permette ai liguri di allungare sul Piacenza, sempre secondo a -3 dopo il pari sul campo ...

Domenica di incidenti stradali : diversi i feriti - ma non gravi Aosta - Il 118 è intervenuto - nell'arco della Giornata - a Montjovet - sull'... : Quattro incidenti stradali, fortunatamente non gravi, hanno caratterizzato una Domenica di bel tempo in Valle. Il 118 è intervenuto, la prima volta, sulla Statale 26 a Montjovet , attorno alle 6.45, ...

Serie D - i risultati della 28e 32Giornata : ko interno del Cesena - 0-0 del Bari : ... Adriese 56, Union Feltre 53, Campodarsego 47, Virtus Bolzano 45, Delta Porto Tolle 41, Este 39, Montebelluna 37, Cjarlins Muzane 36, Chions 34, Belluno 33, Cartigliano 33, Sandonà 31, Sport Club St. ...

Palermo - incendiata l’auto di un’attivista di Libera volto della Giornata per ricordare le vittime delle mafie : l’automobile di Chiara Natoli, attivista dell’associazione Libera – Nomi e numeri contro le mafie, è stata data alle fiamme a Palermo sotto casa sua. Lo riporta l’edizione locale di Repubblica. Natoli è uno dei volti della manifestazione organizzata il 21 marzo in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno che si tiene il primo giorno di primavera per ricordare le vittime delle organizzazioni mafiose.”Contro Chiara e ...