Ginnastica artistica | Serie A 2019 | seconda tappa a Padova 30 marzo Programma | orari

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : quando si ritorna in gara? Attesa fino a novembre! Calendario - date - programma : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica riservata alle singole specialità si prende una lunghissima pausa e tornerà soltanto nel weekend del 21-24 novembre quando a Cottbus (Germania) andrà in scena la quinta tappa della competizione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Otto mesi di sosta per permettere alle atlete di prepararsi anche in vista delle varie rassegne continentali e dei Mondiali che andranno in scena a ...

Ginnastica artistica - Classifica Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari perde il primo posto - Lara Mori terza. Azzurre in corsa per le Olimpiadi : Vanessa Ferrari ha perso la leadership della Classifica di Coppa del Mondo al corpo libero dopo la gara odierna a Doha. L’azzurra ha conquistato un buonissimo terzo posto in Qatar ma è scivolata al secondo posto nella generale a sei punti di distacco dalla statunitense Jade Carey che è balzata al comando grazie al trionfo ottenuto all’Aspire Dome. La 28enne conserva due lunghezze di vantaggio su Lara Mori, seconda in Medio Oriente e ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : Italia magistrale a Doha - Vanessa Ferrari e Lara Mori sul podio! Ruggito azzurro al corpo libero : Vanessa Ferrari e Lara Mori continuano a incantare in Coppa del Mondo e a Doha festeggiano un doppio podio stellare, proprio come era successo sei giorni fa a Baku. Le due azzurre non hanno deluso le aspettative nella capitale del Qatar e festeggiano al termine di una gara tesissima e molto equilibrata in cui era davvero molto difficile ottenere il risultato di rilievo. La toscana conquista un secondo posto di lusso (13.433, 5.6) e precede la ...

LIVE Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha 2019 in DIRETTA : Vanessa Ferrari e Lara Mori all’assalto del podio al corpo libero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, quarta tappa a Doha (Qatar). Seconda giornata di finali di specialità e l’Italia vuole essere assoluta protagonista con Vanessa Ferrari e Lara Mori che saranno impegnate al corpo libero: le due azzurre, dopo il doppio podio di Baku, vanno a caccia di una nuova magia e hanno tutte le carte in regola per puntare alle medaglie. Le due azzurre, reduci dalla ...

Ginnastica artistica - l'addio di Simone Biles e uno sport logorante per il fisico. Ritiri in giovane età e tanti sacrifici : Simone Biles ha annunciato che si ritirerà dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, la Reginetta indiscussa della Ginnastica artistica ha comunicato la sua intenzione

Ginnastica artistica - l’addio di Simone Biles e uno sport logorante per il fisico. Ritiri in giovane età e tanti sacrifici : Simone Biles ha annunciato che si ritirerà dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, la Reginetta indiscussa della Ginnastica artistica ha comunicato la sua intenzione di abbandonare definitivamente le scene dopo i Giochi che si disputeranno il prossimo anno e la notizia ha sicuramente scosso l’ambiente. La statunitense aveva già appeso il body al chiodo momentaneamente dopo Rio 2016 per dedicarsi allo spettacolo e rifiatare dopo aver fatto tanti ...

Mondiale Special Olympics - Veronica trionfa nella Ginnastica artistica e vince 4 medaglie : Si chiama Veronica Paccagnella la ginnasta azzurra con sindrome di Down che ha conquistato quattro medaglie e lasciato a bocca aperta pubblico e giudici degli Special Olympics di Abu Dhabi. Veronica, originaria della provincia di Padova, ha solo 17 anni ma può contare su una grande determinazione. Veronica si è avvicinata allo sport da piccola, prima con il nuoto e poi con l’atletica leggera. Due anni fa è entrata, per puro caso, nella palestra ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha oggi (23 marzo) : programma - orari - tv e streaming. Vanessa Ferrari e Lara Mori in gara : oggi sabato 23 marzo si conclude la quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, secondo giornata di finali di specialità all’Aspire Dome di Doha (Qatar). L’Italia vuole essere grande protagonista con Vanessa Ferrari e Lara Mori che saranno impegnate al corpo libero, le due azzurre sono in piena lotta per il podio e vogliono raccogliere punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la bresciana e la ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha : Marco Lodadio quarto sugli anelli - esercizio penalizzato. Podio a un decimo : Marco Lodadio non riesce nell’impresa di salire sul Podio in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, competizione che mette in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. All’Aspire Dome di Doha (Qatar), nello stesso palazzetto in cui cinque mesi fa vinse la medaglia di bronzo ai Mondiali sui suoi amati anelli, il laziale si deve fermare in quarta posizione ma la sensazione è ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha : Martina Rizzelli sesta alle parallele - Derwael batte Yilin Fan di un decimo! : Martina Rizzelli ha conquistato il sesto posto alle parallele asimmetriche in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si sta disputando a Doha (Qatar). L’azzurra ha replicato il risultato ottenuto sabato scorso a Baku e ha incamerato altri punti importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’esercizio portato in gara è stato ben eseguito e non si sono evidenziate grosse ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha 2019 : Mori e Ferrari in finale al corpo libero. L’analisi tecnica : Ieri pomeriggio si sono tenute le gare di qualificazioni alla trave e al corpo libero della Coppa del Mondo di Doha. Diversamente dal giro olimpico che prevede che la trave sia posta prima del corpo libero, Lara Mori e Vanessa Ferrari ieri hanno gareggiato prima sul quadrato. Questa scelta, dettata dal regolamento di questa competizione, ha influito su un paio di decisioni tecniche e non. Nel caso di Vanessa, l’aver affrontato per primo ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo di Doha 2019 : Martina Rizzelli di nuovo in finale! L'analisi tecnica : Si sono concluse ieri le prime gare di qualificazioni della Coppa del Mondo di Doha, in Qatar. Alle parallele asimmetriche, ancora una volta, l'Italia ha schi

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo di Doha 2019 : Martina Rizzelli di nuovo in finale! L’analisi tecnica : Si sono concluse ieri le prime gare di qualificazioni della Coppa del Mondo di Doha, in Qatar. Alle parallele asimmetriche, ancora una volta, l’Italia ha schierato Martina Rizzelli, l’unica azzurra che, al momento, ha iniziato il percorso di qualificazione individuale in questo attrezzo. Non era passata nemmeno una settimana dalla finale disputata a Baku che Martina, ieri, ne ha centrata subito un’altra: per la precisione, contando quella di ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha 2019 : programma - orari - tv e streaming. Torna Vanessa Ferrari : come vedere le gare : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica non conosce soste e vola a Doha (Qatar) dove andrà in scena la quarta tappa dal 20 al 23 marzo. Il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità mette in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si gareggerà nel palazzetto che ha ospitato l’ultima rassegna iridata e si concluderà la prima parte della manifestazione (si tornerà poi a gareggiare in ...