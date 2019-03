Germania | indice Ifo a marzo sale a 99 | 6

notizie.tiscali

(Di lunedì 25 marzo 2019) ANSA, - ROMA, 25 MAR - Migliora a sorpresa, a, l'Ifo, che misura la fiducia delle imprese tedesche. L'indicatore è salito a 99,6 da 98,5 punti di febbraio scorso, contro le attese per un ...

andreadortenzio : Indice Ifo in Germania sale a sorpresa, Milano gira in rialzo, +0,4% - ItaliaOggi : Germania, indice Ifo in discesa a marzo ma sopra il consenso -