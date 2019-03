Genova | il racconto | «Io | tassista abusivo da 5 euro a viaggio»

ilsecoloxix

(Di lunedì 25 marzo 2019)nel mondo dei conducenti che offrono passaggi a pagamento all’uscita dei locali: «Così arrotondo il magro stipendio»

neodie : RT @Miss_S_Fletcher: Se ne parlò per tanto tempo, che emozione per i genovesi di allora! Era il 1906 e a #Genova giunse il leggendario Buff… - Luisella49 : RT @Miss_S_Fletcher: Se ne parlò per tanto tempo, che emozione per i genovesi di allora! Era il 1906 e a #Genova giunse il leggendario Buff… - Miss_S_Fletcher : Se ne parlò per tanto tempo, che emozione per i genovesi di allora! Era il 1906 e a #Genova giunse il leggendario B… -