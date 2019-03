Genoa | Preziosi sul finale di stagione | ' Obiettivo decimo posto'

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Entusiasmo alto in casadopo la vittoria al Ferraris contro la Juventus. Un entusiasmo da alimentare il più possibile per agganciare traguardi insperati. La via la traccia direttamente il presidente Enrico, che tiene particolarmente ad undiscoppiettante.non ammette cali di tensione Per il patron irpino è importante che il club si piazzi almeno alin classifica, un piccolo traguardo che consentirebbe aldi chiudere in una posizione più che dignitosa. "Nei prossimi giorni sarò a Genova per fare i complimenti ai ragazzi - ha detto a Il Secolo XIX - con la Juventus abbiamo fatto una bella vittoria ma adesso non possiamo permetterci cali". Insomma sarebbe davvero una soddisfazione per il numero uno delchiudere l'annata nella parte sinistra della classifica. Anche perchè la scorsa, a salvezza acquisita, la squadra ...

