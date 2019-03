Gand-Wevelgem 2019 | programma | orario e tv Si gareggia domenica 31 marzo

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Andrà in scena31la, corsa ciclistica che si svolge nella regione belga delle Fiandre e che tradizionalmente costituisce il primo appuntamento delle grandi classiche del pavé. Tra gli uomini più attesi alla partenza dovrebbero esserci anche lo slovacco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), vincitore lo scorso anno, il belga Greg van Avermaet (CCC) e l’italiano Elia Viviani (Deceunick-QuickStep).Il percorso non presenta modifiche sostanziali rispetto all’ultima edizione: 251.5 km con partenza da Deinze e arrivo ae con l’abituale sconfinamento in Francia nella seconda parte, prima di rientrare in Belgio. Nel complesso il gruppo dovrà affrontare dieci côte, alle quali è però necessario aggiungere numerosi strappi e diversi tratti in pavé particolarmente impegnativi. Kemmelberg e Polegstreets saranno ancora una volta momenti chiave ...

