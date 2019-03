Francesco Citarella | proposta di onorificenza per il 23enne barese fra gli undici

noinotizie

(Di lunedì 25 marzo 2019) ... ufficiale dei carabinieri, ex comandante del Nas e attuale comandante della Compagnia di Modugno, è uno dei tantissimi ragazzi in divisa che lontano dalla propria terra dimostrano al mondo intero il ...

baritoday : Salvataggio bus in fiamme nel Milanese, anche il barese Citarella tra gli eroi in divisa - BariMigliore : RT @LaGazzettaWeb: Scuolabus in fiamme a Milano, tra i carabinieri eroi anche il barese Francesco Citarella - NotizieBari : Scuolabus in fiamme a Milano, tra i carabinieri eroi anche il barese Francesco Citarella -